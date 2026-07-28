พ่อแม่ทารก 5 วัน เปิดใจทั้งน้ำตา คาใจ รพ.แถลงข่าวมีเสียงหัวเราะ ถามลั่น “ไอซียูเด็กจัดโต๊ะจีนได้อย่างไร”

อ่างทอง - พ่อแม่ทารกวัย 5 วันที่เสียชีวิต เปิดใจครั้งแรก ยอมรับเสียใจอย่างที่สุดกับการสูญเสียลูก พร้อมตั้งคำถามถึงการแถลงข่าวของโรงพยาบาลที่มีเสียงหัวเราะ จนรู้สึกเหมือนถูกซ้ำเติม อีกทั้งยังคาใจกรณีมีการอ้างว่าเคยจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในห้องไอซียูเด็ก ขณะที่เตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์
วันนี้ (28 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบมารดาทารกวัน 5 วันเสียชีวิต ซึ่งยังมีอาการอ่อนเพลียจากภาวะตกเลือดหลัง
คลอด นอนพักรักษาตัวอยู่ภายในบ้าน ขณะที่บิดาวัย 40 ปี เป็นผู้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยผู้เป็นพ่อกล่าวว่า รู้สึกเสียใจอย่างมากกับการจากไปของลูก เมื่อได้รับชมการแถลงข่าวของโรงพยาบาลและได้ยินเสียงหัวเราะระหว่างการชี้แจง ก็อดคิดไม่ได้ว่าครอบครัวกำลังถูกซ้ำเติมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าอาการป่วยของลูกตามที่โรงพยาบาลชี้แจง อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ แต่ยังมีข้อสงสัยที่อยากได้รับคำตอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงการจัดเลี้ยงภายในห้องไอซียูเด็กว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
นอกจากนี้ ผู้เป็นพ่อยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเตรียมนำผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาลมายืนยันข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกัน มีผู้ที่อ้างว่าเคยเข้าเยี่ยมญาติซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลอ่างทองเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ออกมาให้ข้อมูลว่า เคยเห็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนถวายพระภายในพื้นที่ห้องไอซียู และในขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ จนกระทั่งเกิดกระแสข่าวในครั้งนี้ จึงตัดสินใจออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการจัดเลี้ยงภายในห้องไอซียู เป็นข้อกล่าวอ้างจากผู้ให้ข้อมูล ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคำชี้แจงจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องต่อไป.