ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง! มือดีขับรถดูดส้วมแอบเทสิ่งปฏิกูลทิ้งกลางถนนหมู่บ้าน สจ.ยั๊วะจัด แจ้งจับลากตัวลงโทษ!

อุดรธานี-ราดเต็มถนน รถดูดส้วมมักง่าย อาศัยยามวิกาลขับรถดูดส้วมปล่อยสิ่งปฏิกูลราดเลอะลงบนถนนคอนกรีตบ้านดอนพู่-บ่อขยะ ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง สจ.สุดทนโร่แจ้งความเอาผิด ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด
ชาวบ้านตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สุดเอือม หลังมีผู้ลักลอบนำรถดูดส้วมเข้ามาเทสิ่งปฏิกูลลงบนถนนคอนกรีตสายบ้านดอนพู่–บ่อขยะ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน หวั่นหากฝนตกจะชะล้างสิ่งปฏิกูลไหลเข้าหมู่บ้าน กระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชน
หลังเกิดเหตุนายศรนรินทร์ วงอนุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (สจ.อุดรธานี) ได้เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน เพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายศรนรินทร์ วงอนุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถดูดส้วมแอบเข้ามาเทสิ่งปฏิกูลบนถนนสายดังกล่าว คาดว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 02.00–03.00 น. เมื่อชาวบ้านออกมาตรวจสอบพบกองสิ่งปฏิกูลกระจายเต็มพื้นถนน พร้อมร่องรอยล้อรถ แต่ผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปแล้ว
จากลักษณะการก่อเหตุเชื่อว่าเป็นการกระทำโดยเจตนา ไม่ใช่อุบัติเหตุ เพราะปกติรถดูดส้วมที่ลักลอบทิ้งของเสียมักเลือกพื้นที่รกร้าง หรือริมทาง แต่ครั้งนี้กลับนำมาเทลงบนผิวถนนคอนกรีตที่เพิ่งก่อสร้างโดยตรง ส่งผลให้ถนนสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง ขณะเดียวกันช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝน หากมีฝนตก สิ่งปฏิกูลอาจถูกชะล้างไหลลงสู่พื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในวงกว้าง
“ขณะนี้พอคาดเดาผู้ก่อเหตุได้ เนื่องจากรถดูดส้วมที่ให้บริการในพื้นที่มีจำนวนไม่มาก แต่ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะระบุตัวบุคคล จึงเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมฝากเตือนไปยังผู้ก่อเหตุให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าว เพราะสร้างผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างรุนแรง วันนี้มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน หากพบกระทำลักษณะนี้ซ้ำอีก หรือมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ใด จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก” นายศรนรินทร์ กล่าว