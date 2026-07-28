(คลิป) รวบแล้ว! "ไอ้จีโน่"หัวโจกแก๊ง 69พร้อมพวก ไล่ล่ายิงอริ หน.แก๊ง 67 ดับกลางถนนโคราช ตร.คุมเข้มทำแผนฯ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจโคราชตามรวบ "ไอ้จีโน่" 18 ปี หัวหน้าแก๊ง 69 พร้อมพวกรวม 3 คน ควบจยย.พร้อมรถเก๋ง ไล่ล่ายิงอริ หัวหน้าแก๊งซิกเซเว่น 67 วัย 17 ปี ดับกลางถนน ทางเข้าทุ่งหัวทะเล เมืองโคราช ตร.คุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกันการเผชิญหน้าของทั้ง 2 แก๊ง พร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดร่วมแก๊งอีกนับ 10 ราย มือยิงอ้างแค่ต้องการสั่งสอนและยิงขู่
วันนี้ ( 28 ก.ค.69) ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญ กลุ่มวัยรุ่นไล่ล่ายิงคู่อริ ดับกลางดึกเมื่อวันที่ 25 ก.ค.69 บริเวณทุ่งทะเล ซอยท้าวสุระ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครราชสีมา, พ.ต.ท.วิชานนท์ บ่อพิมาย รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภาค 3 ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม นายอภิวัฒน์ หรือ "จีโน่" อายุ 18 ปี หัวหน้าแก๊ง 69 ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่น พร้อมผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 คน รวมเป็น 3 คน
โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 4 กระบอก , รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ 2 คัน และรถเก๋งฮอนด้า ซีวิค สีขาว 1 คัน ซึ่งใช้ขับไล่ล่าคู่อริ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุซ้ำและการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่าย
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 00.40 น. วันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่นสองแก๊งนัดเผชิญหน้ากันบริเวณทุ่งทะเล หลังมีการท้าทายกันผ่านการไลฟ์สดในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุจะขับรถเก๋งและรถจักรยานยนต์ไล่ล่ากลุ่มผู้เสียชีวิต แล้วใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่ นายจิรวัฒน์ หรือ "บาส" อายุ 17 ปี หัวหน้าแก๊ง 67 จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยพบร่องรอยถูกยิงหลายนัดบริเวณด้านหลังและชายโครง
หลังเกิดเหตุ ชุดสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง 7 คน ก่อนขยายผลตรวจค้นหลายจุด ยึดอาวุธปืนและรถที่ใช้ก่อเหตุ พร้อมออกหมายจับ นายอภิวัฒน์ มือยิง ในข้อหาฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ และยิงปืนในเมือง ก่อนติดตามจับกุมตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอโชคชัย ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
นายอภิวัฒน์ แดงใหม่ หรือ "จีโน่" อายุ 18 ปี หัวหน้าแก๊ง 69 ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่น เปิดเผยว่า ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะมาก่อเหตุแค่ต้องการมาสั่งสอน แล้วต้องการที่จะยิงขู่ เพราะผู้ตายไปมีปัญหากับรุ่นน้อง เพราะตนเองยิงลงพื้น แต่กระสุนกระเด็นไปใส่ด้านหลังของผู้เสียชีวิต จนถึงแก่ความตาย อยากจะขอโทษกับครอบครัวและผู้เสียชีวิตเพราะตนเองได้รับกรรมแล้ว
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า สาเหตุของคดีมาจากความขัดแย้งและการแก้แค้นกันไปมาระหว่างแก๊งวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม จนนำไปสู่เหตุไล่ล่ายิงเสียชีวิต พร้อมระบุว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ร่วมขบวนการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 2 แก๊ง เพื่อไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกในพื้นที่ จึงอยากฝากเตือนให้กลุ่มวัยรุ่นเคารพกฎหมายและให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแล