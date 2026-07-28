สหกรณ์ครูขอนแก่น ยัน! ไม่เคยอนุมัติซื้อที่ดินหลักเมือง แค่คำอ้างผู้ต้องหา เดินหน้าฟ้องแพ่ง-อาญา-ฟอกเงินถึงที่สุด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเคลียร์ปมดราม่าที่ดินตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ยันชัดจากการตรวจสอบไม่พบงบประมาณ แผนงาน หรือมติอนุมัติจัดซื้อแต่อย่างใด ชี้คำอ้างเรื่อง "ถือครองแทน" เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ ของผู้กระทำความผิด พร้อมลุยดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งแพ่ง อาญา และฟอกเงิน หวั่นกระแสเคลื่อนไหวชี้นำสังคมกระทบกระบวนการยุติธรรม
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ยืนยันว่าจากการตรวจสอบเอกสาร ไม่พบแผนงาน งบประมาณ มติที่ประชุมใหญ่ หรือมติคณะกรรมการฯ ให้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ แต่อย่างใด กรณีผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่านำเงินสหกรณ์ไปซื้อที่ดินเพื่อ "ถือครองแทน" เป็นการกระทำโดยพลการ ไม่ใช่การดำเนินการในนามสหกรณ์
ปัจจุบันคดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา โดยก่อนหน้านี้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิด คือนายเอกราช ช่างเหลา จำคุกและชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์ฯ ยืนยันจะดำเนินคดีอาญา แพ่ง และฟอกเงินตามกฎหมายต่อไป แต่จะไม่ทวงคืนที่ดินผืนนี้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ พร้อมส่งหลักฐานให้นายทะเบียนสหกรณ์ตรวจสอบแล้ว
นายอนุศาสตร์กล่าวย้ำอีกว่า การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ทุกประเภทต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมาย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อไม่มีมติ ย่อมถือว่าสหกรณ์ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ ซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวของชมรมพิทักษ์รักสหกรณ์ฯ และบุคคลภายนอกในช่วงที่คดีอาญาและคดีฟอกเงินยังไม่สิ้นสุด อาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมและส่งผลเสียต่อรูปคดี
“สหกรณ์ฯ เลือกมุ่งเน้นการติดตามทรัพย์สินและชดใช้ค่าเสียหายผ่านช่องทางคดีแพ่งและคดีฟอกเงินตามคำพิพากษาศาล แทนการรับอ้างสิทธิในที่ดินที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างถูกต้อง”