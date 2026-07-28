ตร.หนองปรือ ออกหมายจับอดีตลูกจ้างชาวเมียนมา ฆ่าอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติ สกัดหนีออกนอก ปท..

ศูนย์ข่าวศรีราชา- รู้ตัวแล้วมือฆ่าอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติเสียชีวิตในบ้านพัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตำรวจหนองปรือ ออกหมายจับอดีตลูกจ้างชาวเมียนมา หลังพบมีการทำธุรกรรมการเงินเชื่อมโยงกัน เร่งสกัดหนีออกนอกประเทศ
จากกรณีการพบร่าง นายณัฐวีร์ สุคันธารุณ อายุ 64 ปี หรือ ณัฐ - ใหม่ อดีตนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทย เจ้าของสปอร์ตคลับ สนามเทนนิส และสนามแบดมินตัน Pickleball และยังเป็นโคช รวมทั้งนักปั้นนักเทนนิสระดับแถวหน้าของประเทศไทย เสียชีวิตภายในห้องนอนบ้านพักเขตพื้นที่ ม. 14 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังเกิดเหตุ ผบช.ภ.2 ได้ระดมทีมนักสืบเร่งคลี่ปมสังหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งปมความขัดแย้งส่วนตัว และเชื่อว่าเป็นฝีมือของบุคคลใกล้ตัวจึงได้เชิญตัว 4 คนใกล้ชิดมาสอบปากคำ ประด้วย 1.นายริน ซึ่งเป็นผู้เจอศพคนแรก และเป็นคนสนิทคบหากับผู้ตายมานานกว่า 20 ปี
2.นายเปิ้ล (คนไทย) 3.นายสมวัน ชาว สปป.ลาว ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และลูกจ้างในสนามเทนนิส และ 4.นายอ้วน ชาว สปป.ลาว เป็นลูกจ้างในสนามเทนนิส มาสอบปากคำและยังได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือและดีเอ็นเอไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะปล่อยตัวกลับไป
ต่อมา วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 พล.ต.ต. โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.ภ.2 ซึ่งลงพื้นที่มากำกับดูแลและวางแผนการ สืบสวนสอบสวนทุกมิติในคดีจนพบหลักฐานสำคัญ ว่าช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 26 ก.ค.ซึ่งคาดว่าน่าเป็นช่วงเวลาที่ นายณัฐวีร์ หรือโค้ชณัฐ เสียชีวิตแล้ว แต่กลับปรากฏว่า แอปพลิเคชันธนาคารของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ภายในไอแพค ได้ถูกโอนเงินออกไปจำนวน 37,500 บาท โดยชื่อผู้รับเป็นระบุชื่อชาวต่างชาติ สัญชาติเมียนมา
และเมื่อตรวจสอบในเชิงลึกพบว่าชื่อดังกล่าวตรงกับอดีตลูกจ้างของผู้ตาย ชื่อว่า นายเต๊ด อายุ 29 ปี ชาวเมียนมาร์ และเพิ่งถูกผู้ตายไล่ออกไปเมื่อช่วง 1-2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา หลังทำงานกับผู้ตายได้ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ( 28 ก.ค. ) พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง สิริยาภรณ์ คงเพชรศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดพัทยา เพื่อออกหมายจับ นายซอ แต๊ด ละวิน (MR.ZAW THET LWIN) อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา ในฐานความผิด "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา"
โดย นายซอ แต๊ด ละวิน เป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายและเพิ่งถูกไล่ออก เมื่อไม่นาน อีกทั้งชื่อ นายซอ แต๊ด ละวิน ยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาท ในคืนวันกันที่ผู้ตายเสียชีวิต
ขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของ นายซอ แต๊ด ละวิน หลังจากที่รับโอนเงินจากบัญชีผู้ตาย 37,500 บาท พบว่ามีการโอนเงินออกไปอีกบัญชีหนึ่งจำนวน 10,000 บาท ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ( สันนิษฐานว่าน่าจะโอนเงินไปให้รถรับจ้างเพื่อหลบหนีไปยังพื้นที่เขตชายแดนภาคเหนือ )
สำหรับต้องหารายนี้ เบื้องต้นพบว่าเดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ 2 ปีก่อน โดยมีการแจ้งที่พักอยู่อาศัยตามมาตรา 38 ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่ ต.บ่อวิน จ.ชลบุรี โดยล่าสุดแนวทางการสืบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้หลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดใกล้กับบ้านผู้เสียชีวิต ยังจับภาพ นายซอ แต๊ด ละวิน ขี่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า คลิก สีเทา ผ่านบ้านผู้เสียชีวิตมุ่งหน้าไปยังท้ายซอยทุ่งกลมตาลหมัน ก่อนจะเก็บเสื้อผ้าออกจากห้องพักในเขตเมืองพัทยา หายตัวไป