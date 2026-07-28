พ่อหวั่นคดีถูกเป่า!ลูกชายคนเดียวโดนเก๋งฝ่าไฟแดงพุ่งชนดับกลางแยกอุดรฯ วงจรปิดมัดชัดออกตัวไฟเขียว

อุดรธานี-สุดสลด! พ่อนักเพาะกายหนุ่มวัย 23 ปี ร้องสื่อขอความเป็นธรรม หลังลูกชายคนเดียวถูกรถเก๋งชนเสียชีวิตกลางแยกบายพาสหนองสำโรง จ.อุดรธานี ดับฝันแพลนวิวาห์แฟนสาวพยาบาลปลายปีนี้ วงจรปิดจับภาพชัด ลูกชายออกตัวช่วงไฟเขียว ก่อนถูกคู่กรณีวิ่งมาทางขวาพุ่งชนอย่างรุนแรง ยันจะจัดงานศพให้เสร็จก่อนคุยเรื่องเยียวยา และจะทำทุกทางเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ลูกชาย
จากความฝันที่จะเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวพยาบาลปลายปีนี้ กลับต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรม เมื่อ "โจ" นายฟ้าประทาน ทองโคตร อายุ 23 ปี เทรนเนอร์ฟิตเนสและนักกีฬาเพาะกาย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยกบายพาสหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อเวลา 23.58 น. วันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา...ขณะที่พ่อยืนยันว่าคู่กรณีขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง พร้อมนำภาพวงจรปิดเป็นหลักฐานร้องขอความเป็นธรรม และฝากคำพูดสั้นๆถึงลูกชายว่า "พ่อรักและคิดถึงลูกมาก
จากความฝันที่จะเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวพยาบาลปลายปีนี้ กลับต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรม เมื่อ "โจ" นายฟ้าประทาน ทองโคตร อายุ 23 ปี เทรนเนอร์ฟิตเนสและนักกีฬาเพาะกาย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยกบายพาสหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อเวลา 23.58 น. วันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา...ขณะที่พ่อยืนยันว่าคู่กรณีขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง พร้อมนำภาพวงจรปิดเป็นหลักฐานร้องขอความเป็นธรรม และฝากคำพูดสั้นๆถึงลูกชายว่า "พ่อรักและคิดถึงลูกมาก"
นายคำพันธ์ ทองโคตร อายุ 50 ปี พ่อของนายฟ้าประทาน เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว เพิ่งสำเร็จการศึกษาและทำงานเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส อีกทั้งยังเป็นนักกีฬาเพาะกาย โดยครอบครัววางแผนให้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาว นางสาวภัทรนัย อายุ 27 ปี ซึ่งประกอบอาชีพพยาบาล ในช่วงปลายปีนี้ แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันกลับพรากอนาคตทั้งหมดไป
ก่อนเกิดเหตุ นายฟ้าประทานเพิ่งขับรถไปส่งนางสาวภัทรนัยที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ก่อนโทรศัพท์กลับมาบอกมารดาว่าให้เตรียมอาหารรอ เพราะกำลังจะกลับบ้าน แต่สุดท้ายกลับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทาง
จากข้อมูลเบื้องต้น ระบุว่า ขณะนายฟ้าประทานขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณสี่แยกบายพาสหนองสำโรง เป็นจังหวะที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเขียว จึงขับรถออกตัวตามปกติ แต่ในเวลาเดียวกัน รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ซึ่งวิ่งมาจากทางด้านขวามือ ได้พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของนายฟ้าประทานอย่างรุนแรง ส่งผลให้ร่างกระเด็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุบันทึกลำดับเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน โดยปรากฏภาพนายฟ้าประทานขับรถออกตัวหลังสัญญาณไฟเขียว ก่อนที่รถยนต์คู่กรณีจะวิ่งผ่านสี่แยกและพุ่งชนอย่างจัง ซึ่งภาพดังกล่าวถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะนำไปประกอบการสอบสวนและพิจารณาทางคดีต่อไป
นายคำพันธ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุมีความรู้สึกผิดสังเกตและมีลางสังหรณ์ เนื่องจากตาขวากระตุกตลอดตั้งแต่วันก่อนเกิดเหตุ แต่ไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นลางบอกเหตุที่ต้องสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียว
นอกจากนี้ ครอบครัวยังได้รับข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์ว่า ผู้ขับขี่รถยนต์คู่กรณีมีอาการคล้ายมึนเมา อีกทั้งมีกระแสข่าวในพื้นที่ว่าคู่กรณีเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีการชี้ขาดข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
นายคำพันธ์ ยอมรับว่า รู้สึกกังวลว่าคดีอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงตัดสินใจออกมาเรียกร้องผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างโปร่งใส พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบพยานหลักฐาน รวมถึงผลตรวจวัดแอลกอฮอล์และผลสอบสวนทุกด้านตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ นายคำพันธ์ ระบุว่า คู่กรณีได้ติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยเรื่องการเยียวยาแล้ว แต่ครอบครัวขอจัดพิธีฌาปนกิจศพให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะหารือเรื่องการเยียวยา การชดใช้ค่าเสียหาย และติดตามผลการดำเนินคดีต่อไป โดยยืนยันว่าต้องการเพียงความเป็นธรรมให้กับลูกชายผู้ล่วงลับ
ช่วงท้าย นายคำพันธ์ กล่าวทั้งน้ำตาว่า สิ่งที่อยากบอกกับลูกชายมากที่สุดคือ "พ่อรักและคิดถึงลูกมาก" แม้วันนี้ลูกจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่เชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกยังรับรู้ได้ พร้อมยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกชาย และหวังให้คดีดำเนินไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา