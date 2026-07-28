ศุลกากรแหลมฉบังตรวจยึดขาไก่แช่แข็งกว่า 50 ตันลักลอบส่งออกต่างประเทศ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กรมศุลกากรสนธิกำลังด่านกักกันสัตว์ชลบุรี สกัดตู้สินค้าส่งออกต้องสงสัยที่ท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนพบการสำแดงสินค้าเป็น“ข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมทาน” แต่เมื่อเปิดตู้กลับพบเป็นขาไก่แช่แข็ง น้ำหนักรวม51,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า4.82 ล้านบาทเตรียมส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงตรวจยึดไว้ดำเนินคดีทันที
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรขานรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการรักษากลไกการค้าสินค้าเกษตรทั้งการนำเข้าและส่งออก เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการลักลอบกระทำผิดผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลe-Matching และ Scanning Sharing ควบคู่กับระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อคัดกรองตู้สินค้าที่มีความเสี่ยงเข้าสู่การตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา
โดยเมื่อวันที่27 ก.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ตัวแทนท่าเทียบเรือ และตัวแทนผู้ส่งออก เข้าตรวจสอบตู้สินค้าส่งออกต้องสงสัยจำนวน2 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีปลายทางประเทศจีน หลังพบว่าผู้ส่งออกสำแดงสินค้าในใบขนเป็นข้าวเหนียวมะม่วง จำนวน4,250 กล่อง น้ำหนักรวม51,000 กิโลกรัม
ผลการเปิดตรวจตู้สินค้าพบว่า ไม่มีสินค้าตามที่สำแดงไว้ แต่เป็นขาไก่แช่แข็ง ทั้งหมด น้ำหนักรวม51,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าของกลาง4,827,265 บาท เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายพยายามส่งออกซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 และมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า หากสินค้าล็อตนี้หลุดออกนอกประเทศ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้า เนื่องจากขาไก่เป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง เพราะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนโรคระบาด เช่นไข้หวัดนก (Avian Influenza) และเชื้อแบคทีเรียอันตราย อีกทั้งยังอาจทำให้ประเทศไทยเสี่ยงถูกระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อมูลค่าการส่งออกของประเทศอย่างมาก
กรมศุลกากรยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย รักษามาตรฐานการส่งออกของไทย และคุ้มครองความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าในตลาดโลก.