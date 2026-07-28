(คลิป)ชนสนั่น!!กระบะแม่ค้าประสานงาเก๋งพนักงานโรงงาน คนบ้านเดียวกันเจ็บ 6 เป็นเด็ก 1

ลำพูน - คนบ้านเดียวกันเจ็บรวม 6 เป็นเด็ก 1 ราย-กู้ชีพกู้ภัยต้องงัดรถช่วยชีวิตกันระทึก..หลังเกิดอุบัติเหตุหมู่กระบะสองสามีภรรยาชาวแม่ออน-ค้าขายอยู่ตลาดหนองดอก กำลังกลับบ้าน ชนประสานงากับเก๋งพนักงานโรงงานนิคมฯลำพูน คนแม่ออน เชียงใหม่ เหมือนกัน ขณะกำลังพาครอบครัวไปช้อปปิ้งวันหยุด รถพังยับ-คนติดในรถ
วันนี้(28 ก.ค.) ร.ต.ท.ทรงวุฒิ ว่องสาริกา รองสารวัตรสอบสวน สภ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะ บริเวณถนน แม่ทา-แม่ออน บ้านผาตั้ง ตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถหลายราย จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทีมกู้ภัยหลายหน่วยงาน
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีดำ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส ทะเบียนลำพูน สภาพพังเสียหายอยู่ข้างทาง ภายในรถทั้งคนขับและนั่งโดยสารมาด้วยกันรวม 5 คน เป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย และเด็กชาย 1 ราย
โดยผู้หญิงได้รับบาดเจ็บติดด้านหน้า พร้อมกับชายที่เป็นคนขับ ส่วนด้านหลังเก๋งมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 รายนอนแน่นิ่ง แต่ยังอุ้มเด็กไว้ในอ้อมกอดขณะทำการช่วยเหลือมีเสียงร้องไห้ของเด็กก่อนจะเงียบเสียงไป
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจึงเร่งนำผู้บาดเจ็บที่อยู่ด้านหลังรถส่งไปรักษาตัวที่ รพ.แม่ทา ส่วนที่ติดอยู่ด้านหน้ารถอีก 2 รายได้ทำการใช้เครื่องตัดถ่างงัดออก ซึ่งใช้เวลากว่า 20 นาที จึงช่วยเหลือออกมาได้ก่อนนำส่ง รพ.อย่างเร่งด่วนในเวลาต่อมา
และพบรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตสีบรอนซ์เงิน ทะเบียนเชียงใหม่ ที่เป็นรถคู่กรณีถูกชนเสียหายหนักเช่นกัน โดยพบผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้นำตัวส่งไปรักษาอาการที่ รพ.แม่ทา
จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ทราบว่า รถกระบะเชพโรเลต เป็นรถสองสามีภรรยาค้าขายอยู่ที่ตลาดหนองดอก อ.เมืองลำพูน สามีเป็นคนขับทราบชื่อภายหลังคือนายแดง อูปคำแดง อายุ 62 ปี กำลังกลับบ้านที่บ้านห้วยทราย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับอำเภอแม่ทา ลำพูน
ส่วนรถเก๋งก็เป็นคนบ้านห้วยทรายเหมือนกัน ทราบว่าทำงานอยู่โรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ วันหยุดจึงได้พาครอบครัวไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาลำพูน แต่มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางตรง รถทั้งสองกันก็พุ่งเข้าชนประสานงากันอย่างรุนแรงแรง จนทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม 6 ราย อาการสาหัส 3 ราย อีก 3 รายบาดเจ็บปานกลาง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป