(คลิป)หยุดยาวท่องเที่ยวข้ามแดนตลอดแนวชายแดนไทย-ลาวคึกคัก

หนองคาย-ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว หนองคาย คึกคักคนแน่นรอเดินทางเข้าออกประเทศ ช่วงวันหยุดยาว เป้าหมายเที่ยวเวียงจันทน์ เจ้าหน้าที่เข้มงวดเฝ้าระวังนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมาย แนะปฏิบัติตามระเบียบท่องเที่ยวปลอดภัย
วันนี้ (28 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เนืองแน่นไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศไทย เป้าหมายหลักคือการเดินทางไปท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ส่วนด้านฝั่งขาเข้าประเทศ ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และการนำรถยนต์ส่วนตัวออกนอกประเทศ
เจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนทั้งตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรหนองคายได้เข้มงวดตรวจสอบทั้งคนและยานพาหนะ กำชับให้ปฏิบัติตัวตามระเบียบ ไม่นำเข้าส่งออกสินค้า หรือสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ปฏิบัติตามกฎหมายประเทศเพื่อนบ้าน เคารพกติกาของประเทศนั้น ๆ ไม่สร้างปัญหาความวุ่นวายจนเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศ และให้คำแนะนำในการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมีคุณภาพ
คาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดยาวหลายวันนี้ จะกระตุ้นธุรกิจภาคการท่องเที่ยวตามจังหวัดชายแดน มีเงินสะพัดเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านจังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ ก็เช่นเดียวกัน.