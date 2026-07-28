ทุเรียนออร์แกนิก “โป่งลึก-บางกลอย” จากผืนป่าแก่งกระจาน วางขายแล้ว กก.ละ 150 บาท

เพชรบุรี - วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโป่งลึก-บางกลอย (PGS) นำทุเรียนออร์แกนิกคุณภาพจากผืนป่าแก่งกระจาน ออกจำหน่ายที่ปั๊ม ปตท.ท่ากระเทียม ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ผลผลิตจากเกษตรกรชาวปกาเกอะญอที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 100% พร้อมชูโมเดลสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่การอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก
เอาใจคนรักทุเรียนและสายสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโป่งลึก-บางกลอย (PGS) นำ ทุเรียนออร์แกนิก ผลผลิตคุณภาพจากผืนป่าแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ออกวางจำหน่ายแล้วที่ ปั๊ม ปตท.ท่ากระเทียม ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสทุเรียนปลอดสารเคมีจากแหล่งผลิตต้นน้ำของประเทศไทย
นายสุธี ต้นน้ำเพชร ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโป่งลึก-บางกลอย (PGS) เล่าว่า ทุเรียนทุกลูกเป็นผลผลิตของเกษตรกรชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) บ้านโป่งลึก-บางกลอย ที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ดูแลสวนตามวิถีธรรมชาติ คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมคัดเฉพาะผลผลิตคุณภาพ เนื้อแน่นเต็มพู เนียนนุ่ม หอมหวาน และมันละมุน
ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับ ใบรับรองระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 200 ไร่ และมีสมาชิกเกษตรกร 15 ราย ที่ร่วมกันพัฒนาผลผลิตคุณภาพ พร้อมส่งต่อผลไม้ปลอดภัยจากผืนป่าต้นน้ำสู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ชุมชนยึดหลักการทำเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี มุ่งผลิตอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าแก่งกระจานให้คงความอุดมสมบูรณ์
ด้านนายธนู แก้วสา นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อทุเรียนออร์แกนิกจากชุมชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย ได้ที่ ปั๊ม ปตท.ท่ากระเทียม ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุธี ต้นน้ำเพชร โทรศัพท์ 093-632-5904.