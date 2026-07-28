ตราดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักสะสมทำปริมาณน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มสูง

ตราด -ชลประทานตราด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักสะสมช่วง 24-26 ก.ค.ที่ผ่านมาทำปริมาณน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มสูง ดำเนินการพร่องน้ำในอ่างฯสำคัญเพื่อรองรับฝนใหม่ตลอดเดือน ส.ค. 69
จากกรณีที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง จากฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ จ.จันทบุรีและตราด รวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทย ช่วงวันที่ 27-31 ก.ค. 2569 สาเหตุมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น
ประกอบกับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณต้นน้ำและลุ่มต่ำมีฝนตกสะสมในช่วงวันที่ 24-26 ก.ค.ที่ผ่านมามากกว่า 150-200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะใน จ.ตราด ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงทั้งใน อ. บ่อไร่ ที่มีปริมาณ 293 มิลลิเมตร, อ.เขาสมิง 261 มิลลิเมตร และ อ.เมืองตราด 246 มิลลิเมตร และยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ต้นน้ำของ อ.เขาสมิง, บ่อไร่ และ อ.เมืองตราด นั้น
วันนี้ ( 28 ก.ค.) นายชัยกร ลุนทา รักษาการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด ได้เผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วง 2-3 วันที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก ว่าในส่วนของอ่างเก็บน้ำสระสีเสียด (เขาระกำตอนล่าง) ได้ทำการพร่องน้ำทั้งหมด เพื่อรอรับน้ำฝนแล้ว จึงไม่มีความน่าเป็นห่วงในเรื่องน้ำท่วมสำหรับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตราด
แต่จุดที่น่ากังวลคือพื้นที่โซนเดิมคือ ต. สะตอ อ.เขาสมิง ที่มีโอกาสน้ำท่วมสูงกว่าครั้งก่อน แต่อาจเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเนื่องจากอ่างเก็บน้ำคีรีธาร ยังไม่เต็มความจุ แต่หากอ่างฯ คีรีธาร ปริมาณน้ำเต็มก็จะทำให้น้ำท่วมมีระยะเวลายาวนานขึ้น
" ช่วง 2-3 วันนี้ ความเข้มข้นของฝนอาจหนักมากเท่ากับวันที่เคยตกหนักที่สุดในรอบที่แล้ว และอาจมีความต่อเนื่องสูงกว่า ซึ่งล่าสุดอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง มีปริมาณน้ำเต็มความจุแล้ว และได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เก็บของขึ้นที่สูง แม้ว่าน้ำจะมีทางระบายออกสู่ทะเลได้เร็วและท่วมไม่นานก็ตาม"
ส่วนพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาสมิง ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเขาสมิง ซึ่งเคยถูกน้ำท่วม คาดว่าจะยังปลอดภัยไปจนถึงรอบเดือน ก.ย.2569 เนื่องจากอ่างฯ คีรีธาร ปริมาณน้ำยังไม่เต็มความจุ และระดับน้ำสมทบ ยังไม่เกินขีดความสามารถในการระบาย
" ทั้งนี้ แผนการจัดการน้ำในภาพรวมนั้น ชลประทานจะพยายามเฝ้าระวังไม่ให้น้ำท่วมในช่วงเดือน ส.ค. และจะหนุนเก็บน้ำให้เต็มอ่างในเดือน ก.ย.เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกของเกษตรกร แม้อาจทำให้เกิดอุทกภัยเล็กน้อยในช่วงปลายฤดูแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากว่า" รักษาการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด