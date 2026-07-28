แม่บุรีรัมย์ร่ำไห้ขอความเป็นธรรม ลูกสาวถูกรถชนตายพร้อมคู่หมั้น 5 เดือนคดีไม่คืบ ไร้เยียวยา หวั่นโยนผิดให้คนตาย

บุรีรัมย์- แม่ชาว อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ ร้องขอความเป็นธรรมทั้งน้ำตาลูกสาวถูกกระบะชนไฟลุกท่วมเสียชีวิตพร้อมคู่หมั้นที่ จ.ระยอง ผ่านไป 5 เดือนคดียังเงียบเกรงโยนความผิดให้คนตาย คู่กรณีไม่เคยขอโทษหรือมางานศพแม้แต่ครั้งเดียว หวั่นลูกและว่าที่ลูกเขยตายฟรีเหมือนสุนัขข้างถนน วอนนักกฎหมายช่วยเหลือ
วันนี้ (28 ก.ค.69) น.ส.รัชนก อัมรารัมย์ อายุ 60 ปี ชาวอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมทั้งน้ำตา กรณีที่ น.ส.จาริญา หรือน้องนิ่ม อายุ 24 ปี ลูกสาวคนเล็กซึ่งไปทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หลังจากเรียนจบ ได้ถูกรถกระบะพุ่งชนขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับนายน็อต ซึ่งเป็นคู่หมั้น เมื่อคืนวันที่ 6 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา จนรถจักรยานยนต์ไฟลุกไหม้ ลูกสาวและว่าที่ลูกเขยได้รับบาดเจ็บสาหัส และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้งคู่ แต่ผ่านไป 5 เดือนกว่า ทั้งลูกสาวและว่าที่ลูกเขย ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากคู่กรณีเลย มีแค่โอนเงินผ่านลูกสะใภ้มาช่วยงานศพ 2,500 บาทเท่านั้น แต่ไม่เคยได้รับคำขอโทษขอขมาแม้แต่งานศพก็ไม่เห็นมาเลยแม้แต่วันเดียว ส่วนเรื่องคดีก็ยังเงียบ เกรงจะปัดความผิดให้กับคนตาย ที่ไม่มีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาพูดว่าอุบัติเหตุ เกิดขึ้นอย่างไร จึงเกรงว่าลูกสาวและว่าที่ลูกเขยจะตายฟรี
ผู้เป็นแม่ยังบอกอีกว่า ทางครอบครัวเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ในเมื่อครอบครัวตนเป็นฝ่ายสูญเสียไม่มีโอกาสจะได้กอดลูกสาวอีก คู่กรณีควรเห็นใจดูแลเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมบ้าง เพราะนอกจากจะสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไปตลอดกาลแล้ว ยังเป็นหนี้จากการกู้เงินมาจัดงานศพลูกอีก หนำซ้ำยังต้องปิดร้านอาหารและคาราโอเกะที่ทำอยู่ เพราะไม่มีทุน และไม่มีกำลังใจที่จะทำต่อ ทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้ที่สูญเสียลูก ที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม เพราะไม่อยากให้ลูกตายฟรี อย่างน้อยได้เงินเยียวยามาจะได้ทำบุญให้กับลูก ก็อยากให้นักกฎหมายช่วยเหลือด้วย
ด้าน นายประทิน อัมรารัมย์ อายุ 61 ปี ลุงของน้องนิ่ม ผู้เสียชีวิต บอกว่า ผ่านไปกว่า 5 เดือนแล้วคู่กรณียังไม่เคยดูแลเยียวยาอะไรครอบครัวผู้เสียชีวิตเลย ไม่รู้จะโยนความผิดให้คนตายที่ไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาพูดได้อีก ก็อยากถามเหมือนกันว่าหากเหตุการณ์แบบนี้ไปเกิดกับครอบครัวคู่กรณีบ้างจะรู้สึกยังไง ซึ่งฝ่ายที่สูญเสียไม่สามารถเรียกชีวิตกลับคืนมาได้ อย่างน้อยก็ควรดูแลเยียวยาให้ตามหลักมนุษยธรรมบ้าง เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่แต่สูญเสียหลานอันเป็นที่รักแล้ว ครอบครัวคนตายยังเป็นหนี้ที่กู้มาจัดงานศพอีก อยากฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับหลานและครอบครัวด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ตายเหมือนสุนัขข้างทาง เพราะต้องสูญเสียถึง 2 ชีวิตพร้อมกัน