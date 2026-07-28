(คลิป)วัยรุ่นลำปางอีกแล้ว!แม่บินตรงพาสาว 15 แจ้งจับ “แก๊งซ้อเนย”รุมเตะจนสลบชักเกร็งคาที่กลางดึก

ลำปาง – แม่สาว 15 ทนไม่ไหว..บินตรงจากกรุงเทพฯ พาลูกเข้าแจ้งความ ตร.ลำปาง หลังเห็นคลิปภาพลูกสาวถูกรุ่นพี่ แก๊ง "ซ้อเนย" ทำร้ายร่างกายจนสลบคาที่ ขอตำรวจดำเนินการขั้นเด็ดขาดหวั่นลูกไม่ปลอดภัย
นางบี(นามสมมุติ) พาลูกสาว เด็กหญิงซี (นามสมมุตติ) อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางและเพื่อนสาวรุ่นพี่ ชั้นม.5 เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เย็นวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายลูกสาว พร้อมนำภาพถ่ายบาดแผลและหลักฐานต่าง ๆ มามอบให้เจ้าหน้าที่ประกอบสำนวน
พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองลำปาง ได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานอย่างละเอียด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา “เด็กหญิงซี” ผู้เสียหายเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุตนกำลังทำงานพิเศษล่วงเวลาช่วงกลางคืน ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพร้อมเพื่อนรุ่นพี่ชั้น ม.5 จำนวน 2 คน
ระหว่างแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบริเวณสามแยกโรงน้ำแข็งเมืองลำปาง แล้วขี่รถผ่านถนนภายในซอยบริเวณใกล้ห้างโลตัส สาขาสบตุ๋ย มีกลุ่มวัยรุ่นหญิงขี่รถจักรยานยนต์ตามมาคนละคัน มีคนมาประมาณ 4 คน เป็นหญิงสาวทั้งหมด
ผู้เสียหายระบุว่า หนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ นางสาวเนย อายุ 19 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ซ้อเนย" และหญิงสาวอีกคน ชื่อ “แคท” ก่อนทั้งสองจะเข้ารุมทำร้ายร่างกาย ทั้งตบ เตะ และกระทืบอย่างรุนแรง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส-หมดสติ มีอาการชักเกร็ง จากนั้นผู้ก่อเหตุก็พากันหลบหนีไป
ด้านเพื่อนนักเรียนชั้น ม.5 ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ตนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและพยายามจะเข้าไปช่วย แต่ถูกข่มขู่และห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่ง เมื่อผู้ก่อเหตุหลบหนีแล้ว ผู้เสียหายจึงเริ่มรู้สึกตัว ตนรีบพาขี่รถจักรยานยนต์กลับไปส่งบ้านที่อำเภอเกาะคาทันที
หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง ว่าถูกหญิงสาวทั้งสองทำร้ายร่างกาย แต่ไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากเกิดความหวาดกลัว เกรงว่าจะถูกตามมาทำร้ายซ้ำ
จากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว โดยหนึ่งในนั้นคือ นางสาวเนย(ซ้อเนย) อายุ 19 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลชมพู อ.เมืองลำปาง ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นในฉายา "ซ้อเนย"และเพื่อนซ้อเนย น่าจะซื่อแคท ขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายมาสอบปากคำ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วน สาเหตุของการทำร้ายคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว หลังมีเพื่อนผู้ชายเข้ามาพูดคุยหรือแสดงความสนใจผู้เสียหาย ทำให้ฝ่ายผู้ก่อเหตุเกิดความหึงหวงและไม่พอใจ จึงนัดหมายและนำพวกมารุมทำร้าย
ด้านมารดาของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนตั้งใจเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะกังวลว่าหากปล่อยเรื่องนี้ผ่านไป ลูกสาวอาจตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายซ้ำอีกในอนาคต จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว