(คลิป)เปิดปากหนุ่ม 19 งานบวชกำแพงเพชรสุดเดือด ยันถูกรุมจนต้องชักบีบีกันขู่ ก่อนถูกชนกระเด็น-พี่สาวสลบ

กำแพงเพชร - หนุ่มวัย 19 เปิดใจปมระอุกลางงานบวชกำแพงเพชร ยันไม่ได้เริ่มก่อน-ถูกรุมทำร้ายก่อนชักปืนบีบีกันขู่ แต่ถูกชนจยย.กระเด็น-พี่สาวหมดสติ
กรณีเกิดเหตุระทึกขวัญภายในงานบวชที่หมู่บ้านท้ายเกาะ ตำบลไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร ช่วงเย็นที่ผ่านมา(27 ก.ค.) โดยมีรายงานผู้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงขู่ และเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันหลายคัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 ราย เป็นชาย 2 ราย และหญิง 2 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย 3 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน โดยพยานปากสำคัญในจุดเกิดเหตุระบุว่า นายปรีติ หรือโบ้ วัยรุ่นตำบลไตรตรึงษ์ฝั่งปากดง เป็นผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในงาน ก่อนจะตามมาชักอาวุธปืนยิงใส่ ทำให้รถกระบะตกใจและเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ข้างทางจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ล่าสุด นายปรีติ หรือโบ้ วัย 19 ปี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร พร้อมเปิดเผยเหตุการณ์ในอีกมุมว่า ไม่ได้เป็นผู้เริ่มก่อเหตุ โดยเดินทางไปร่วมงานบวชเพราะรู้จักกับนาค แต่ระหว่างนั้นเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นบริเวณหน้าวัด ตนจึงเข้าไปเพื่อดึงเพื่อนออกมาและขอโทษแทน แต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่รุมทำร้ายจนต้องหนีออกมา
ภายหลังตนได้ให้พี่สาวขับรถจักรยานยนต์มาส่งเพื่อเอารถที่จอดไว้บ้านงานบวช พร้อมแวะเข้าบ้านเอาปืนบีบีกันพกติดตัวมาด้วยเพื่อใช้ป้องกันตัวจากเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
นายปรีติกล่าวต่อว่า ระหว่างทางได้พบกับรถกระบะคู่กรณี ซึ่งมีการชี้หน้าและปาขวดเบียร์ใส่ตลอดทาง จนถึงจุดเกิดเหตุตนจึงทำท่าชักปืนเพื่อขู่ให้อีกฝ่ายหยุดรถ แต่กลับถูกรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งชนอย่างแรงจนรถยนต์ที่จอดข้างทางรวมทั้งรถจักรยานยนต์ของตนเสียหายและทำให้พี่สาวหมดสติ
เบื้องต้นตนได้เข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกัน