(คลิป)งานบวชสุดเดือด!หนุ่มควบ จยย.ไล่กระบะ-ชักปืนขู่ จนรถชนกันระนาวเจ็บ 4 กลางงานแห่นาค

กำแพงเพชร – งานบวชเดือด เจ้าภาพสุดช้ำประกาศห้ามแล้วไม่ฟัง ยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด..หนุ่มพกปืนงานบุญแห่นาคเข้าวัด ซิ่งจักรยานยนต์ไล่จี้รถกระบะ-ชักปืนขู่ จนเสียหลักเฉี่ยวชนกันระนาว เจ็บ 4 ราย
วันนี้(27 ก.ค.) ร.ต.อ.มงคล จิตปัญญากุล พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนและรถยนต์เฉี่ยวชนกันหลายคัน มีผู้บาดเจ็บหลายราย ภายในงานบวชที่หมู่บ้านท้ายเกาะ ตำบลไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร ช่วงเย็นที่ผ่านมา จึงรุดเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ และกู้ชีพเทศบาลตำบลปากดง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย 3 คัน และรถจักรยานยนต์เสียหาย 1 คัน พร้อมพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย และหญิง 2 ราย เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร อย่างเร่งด่วน
สอบถาม นางสาวยุฬาลักษณ์ เอี่ยมท่า หรือฝ้าย อายุ 27 ปี ผู้มาร่วมงาน เล่าว่า ขณะครอบครัวและญาติมิตร กำลังนำนาคไปอุปสมบทที่วัด ระหว่างนั้น “นายโบ้” ผู้ก่อเหตุ ได้เข้ามาป่วนและมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันในวัด ก่อนจะมีคนช่วยห้ามปรามจนแยกย้ายกันไป ตนจึงกลับมาที่บ้านงาน
จังหวะนั้นได้ยินเสียงดังขึ้น จึงหันมาพบอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนเรื่องการใช้อาวุธปืนตนมองไม่เห็นขณะยิง แต่ทราบว่า “นายโบ้”พกปืนมาด้วย ทั้งนี้คาดว่าชนวนเหตุอาจมาจากคนขับรถกระบะสีน้ำเงินที่เคยเข้าไปห้ามนายโบ้ไม่ให้ก่อเรื่องในวัดทำให้นายโบ้ไม่พอใจและขับรถตามมาเอาเรื่อง ก่อนที่รถกระบะจะหักหลบและเฉี่ยวชนกัน
ด้าน นายวรคุณ วัชรเวโรจน์ อายุ 59 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์และเป็นพ่อของหนึ่งในผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ได้รับแจ้งว่าลูกน้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทในวัด จึงขับรถตามมารับลูกชายกลับบ้าน ระหว่างทางพบรถกระบะสีน้ำเงินที่ลูกชายนั่งมา และสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์มีผู้หญิงขับ กับผู้ชายซ้อนท้ายขี่จี้ตามหลังมา กลุ่มลูกชายพยายามให้จอดเพื่อพูดคุย แต่รถจักรยานยนต์ไม่ยอมจอด กลับเร่งเครื่องแซงซ้ายและทำท่าเหมือนจะชักอาวุธปืนขู่ ทำให้รถกระบะตกใจจนเกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้น ก่อนที่ชายคนซ้อนท้ายจะถืออาวุธปืนวิ่งหลบหนีไป
ขณะที่ นางชญาภา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี เจ้าภาพงานบวช เปิดเผยด้วยความรู้สึกเสียใจว่า รู้สึกแย่มาก ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในงานบวชลูกชาย แม้จะไม่ทราบเรื่องราวความขัดแย้งก่อนหน้า แต่ตนได้ประกาศผ่านไมโครโฟนถึงสามครั้งที่วัดเพื่อขอร้องว่า..อย่าก่อเรื่องในงานบุญและมหรสพ กระทั่งพากันกลับมาบ้านก็ยังมาเกิดเหตุรุนแรงซ้ำอีก
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับคู่กรณีหรือเพื่อนของลูกชายกลุ่มนี้ และการกระทำดังกล่าวทำให้งานเสียหายอย่างมาก จึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุรายนี้แล้ว คือ นายปรีติ หรือโบ้ อายุ 29 ปี ชาวตำบลไตรตรึงษ์ฝั่งปากดง ซึ่งมีพฤติกรรมอันธพาลและชอบก่อเหตุทะเลาะวิวาทเป็นประจำ โดยขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ภาพวงจรปิดบริเวณก่อนถึงบ้านงานและจากคลิปที่มีผู้ถ่ายไว้ได้ เป็นภาพที่รถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุขับนำหน้า รถกระบะคันสีน้ำเงินที่มีเพื่อนพระบวชใหม่ขนของกลับบ้านมาลักษณะเหมือนไล่ตามกันมา ก่อนจะเกิดเหตุขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทิ้งพี่สาวที่ขับรถมาให้นอนเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุและมีคนที่มาในรถพยายามวิ่งตามไปแต่ไม่ทัน