รพ.ราชบุรี หนุน “หุ่นยนต์ผ่าตัด” รักษาโรคยาก

ราชบุรี - โรงพยาบาลราชบุรีเดินหน้ายกระดับการรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 5 ผ่าตัดผู้ป่วยแล้ว 14 ราย ผลลัพธ์น่าพอใจ ขณะที่ สส.กุลวลี ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม พร้อมผลักดันงบพัฒนาเครื่องมือแพทย์ อาคาร 10 ชั้น และแก้ปัญหาที่จอดรถ รองรับผู้ป่วยกว่า 4,000 คนต่อวัน
วันนี้ ( 27 ก.ค.) นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 เข้าพบนายแพทย์นิคม มะลิทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น และแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดภายในโรงพยาบาล ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลราชบุรี
นายแพทย์นิคม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 5 ที่นำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้รักษาผู้ป่วย โดยสามารถผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและไส้เลื่อนขาหนีบได้สำเร็จ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ด้วยความร่วมมือระหว่างทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลราชบุรี และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมปฏิบัติการผ่าตัด
ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์แล้ว 14 ราย ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด ลดการเสียเลือด และทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ เนื่องจากต้นทุนการผ่าตัดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทต่อราย ขณะที่หุ่นยนต์ผ่าตัดมีมูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท จึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการให้บริการแก่ประชาชนในอนาคต
ด้านนางสาวกุลวลี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามความพร้อมของโรงพยาบาล ทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ และปัญหาที่ประชาชนสะท้อนมา เพื่อนำข้อมูลไปประสานและผลักดันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข และการจัดสรรพื้นที่จอดรถ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของผู้มาใช้บริการ
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ปัจจุบันโรงพยาบาลราชบุรีมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ยมากกว่า 4,000 คนต่อวัน ขณะที่อาคารจอดรถสามารถรองรับได้เพียง 350-400 คัน ส่งผลให้เกิดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่จอดรถควบคู่กับการปรับปรุงระบบบริการ อาทิ การจัดพื้นที่สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน การส่งยากลับบ้าน และการนัดรับยาช่วงเย็น เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย รองรับการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนของภาคตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพ.