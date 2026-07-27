ระทึก! พายุหมุนถล่มหน้า บขส.อ่างทอง ซัดเต็นท์ร้านค้าปลิวว่อน ข้าวของกระจายเกลื่อน

อ่างทอง - พายุหมุนพร้อมฝนกระหน่ำพัดถล่มร้านค้าหน้า บขส.อ่างทอง จนเต็นท์ผ้าใบและหลังคาปลิว ข้าวของและอาหารที่เตรียมขายกระจัดกระจายเสียหายเกือบทั้งหมด ขณะที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีระทึกไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อเวลา 16.05 น. วันนี้ ( 27 ก.ค.) เกิดเหตุพายุหมุนพร้อมลมฝนกระโชกแรงพัดถล่มบริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ส่งผลให้ร้านค้าที่กางเต็นท์ผ้าใบจำหน่ายสินค้าได้รับความเสียหายหลายร้าน ข้าวของปลิวกระจัดกระจายไปตามแรงลม ท่ามกลางความแตกตื่นของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
กล้องวงจรปิดภายในร้านเสี่ยนนท์กุ้งเผา สามารถบันทึกภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน โดยพบว่าลมหมุนพัดเข้ามาอย่างรุนแรงในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ก่อนจะยกเต็นท์ผ้าใบและหลังคาร้านค้าปลิวหลุด ขณะที่โต๊ะ เก้าอี้ ภาชนะ และสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่เตรียมไว้จำหน่าย ถูกแรงลมพัดกระจายเกลื่อนริมถนน
แรงลมที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับร้านค้าหลายแห่ง โดยพ่อค้าแม่ค้าต่างรีบวิ่งหลบภัยและช่วยกันเก็บข้าวของหลังพายุสงบลง เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ทรัพย์สินและสินค้าที่เตรียมจำหน่ายได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด
หลังเกิดเหตุ ผู้ประกอบการต่างเร่งสำรวจความเสียหายและเก็บกวาดพื้นที่ ขณะที่คลิปจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์เหตุการณ์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพายุหมุนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมาก.