ชาวขอนแก่นกว่า2,000คนร่วมเต้นมหกรรมแอโรบิกฯเทิดไท้องค์ราชัน ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวขอนแก่นกว่า 2,000 คนร่วมเต้นแอโรบิก ในกิจกรรม “มหกรรม แอโรบิก มันส์ ม่วนคัก ขอนแก่น เทิดไท้องค์ราชัน” รวมพลังแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนขอนแก่น ที่พร้อมใจกันทำความดีเพื่อส่วนรวม และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการออกกำลังกาย
เย็นวันนี้( 27 ก.ค.)ที่สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายแพทย์ชาตรี เมธรธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำชมรมแอโรบิกและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะเริ่มมหกรรม แอโรบิก มันส์ ม่วนคัก ขอนแก่น เทิดไท้องค์ราชัน ก่อนที่ชมรมแอโรบิก ทั้ง 6 ชมรม จะเริ่มนำประชาชนทุกเพศทุกวัยกว่า 2,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เต้นตามจังหวะดนตรี กันอย่างสนุกสนาน
นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ ไม่เพียงเป็นการรวมพลังของผู้รักสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนขอนแก่น ที่พร้อมใจกันทำความดีเพื่อส่วนรวม และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำการดูแลสุขภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพราะเมื่อประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ย่อมเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัว ชุมชน และการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้านนายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน
นอกจากนี้ กิจกรรมยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชน ผ่านการออกกำลังกายร่วมกัน สอดคล้องกับแนวทางการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ และเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายใต้พลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ขณะที่นายแพทย์ชาตรี เมธรธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ระบุว่าปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs ยังคงเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไข การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมแอโรบิกที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และสร้างความสุขจากการทำกิจกรรมร่วมกัน.