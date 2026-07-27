บุกช่วย 3 ตัวประกันชาวอินเดียถูกแก๊งปากีฯ-อินเดีย หลอกขายทัวร์เที่ยวไทยก่อนจับขังเรียกค่าไถ่

ศูนย์ข่าวศรีราชา - บุกช่วย 3 ตัวประกันชาวอินเดีย ถูกแก๊งปากีฯ-อินเดีย หลอกขายทัวร์เที่ยวไทยราคาถูก ก่อนจับตัวกักขัง-เรียกค่าไถ่เกือบ 10 ล้านรูปี พบเหยื่อถูกทรมานโหด จับมัด มือขา ห้อยหัวซ้อมยับ ขู่รีดเงินจากญาติข้ามประเทศ
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 27 ก.ค.) พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี , พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจาก 3 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่จากสมาคมอินเดียพัทยา เข้าทำการปิดล้อมบ้านเลขที่ 36/4 ม.13 ใกล้ ทางแยกตลาดผู้ใหญ่กุ๋ย ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดีย ถูกจับตัวมาขังทรมาน และจับตัวประกันเป็นประกัน เพื่อเรียกค่าไถ่
พบบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น สร้างเรียงรายติดกันกว่า 10 หลัง อยู่ติดริมถนนซอยมาบตาโต้ ขณะที่ในเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไหวตัวทันพากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านและขึ้นไปที่บริเวณห้องนอนชั้น 2
โดยในห้องแรกพบนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 2 คนสภาพถูกมัดมือ มัดเท้าและมีผ้าเทปปิดปาก (มัดมือไพล่หลัง) ส่วนอีกห้องพบนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 1 คน อยู่ในสภาพลักษณะเดียวกันกับ 2 คนแรก ซึ่งทั้ง 3 คนอยู่ในสภาพสะบักสะบอม ข้อเท้าทั้งสองข้างถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นร่องรอยเขียวช้ำ อีกทั้ง 1 ในผู้ถูกก่อเหตุยังถูกสีสเปรย์พ่นตามร่างกาย คล้ายกับทำให้เหมือนว่ามีเลือดไหล
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้สำเร็จ ทั้ง 3 คนต่างพากันแสดงความดีใจเหมือนกับได้มีชีวิตใหม่ พร้อมกับรีบติดต่อโทรศัพท์ไปหาญาติที่ประเทศอินเดีย ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย ทราบชื่อภายหลังคือ นายไฮ แมนชู อายุ 23 ปี , นายเอหิส อายุ 24 ปี และนายเม๊กหิด อายุ 26 ปี
โดยนักท่องเที่ยวชาวอินเดียทั้ง 3 คนให้ข้อมูลผ่านล่ามว่า ได้ซื้อทัวร์มาท่องท่องเที่ยวประเทศไทย ในราคาคนละประมาณ 70,000 บาทไทย เป็นเวลา 7 วัน โดยเดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อเวลา 05.00 น. จากนั้นก็นั่งแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้ามายังเมืองพัทยา และได้ลงไปที่ร้านฟาสฟู๊ดแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิท ขาเข้าพัทยา ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเวลา 07.00 น. และได้มีชาวอินเดียขี่รถจักรยานยนต์มารับพาที่บ้านหลังดังกล่าว
แต่เมื่อมาถึงกลับพบกลุ่มชายฉกรรจ์ที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวปากีสถาน 4 คน และชาวอินเดีย 1 คนร่วมกันจับพวกตนมัดมือมัดเท้า ใช้ผ้าเทปกาว ปิดปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดัง บางช่วงคนร้ายยังจับนอนราบบนที่นอน และจับห้อยหัวลงบนพื้น จากนั้นก็ใช้ไม้ฟาดที่ข้อเท้าอย่างแรงเพื่อข่มขู่ให้โทรศัพท์กลับไปหาญาติที่ประเทศบ้านเกิด และได้ขู่รีดเงินจากญาติ เพื่อแลกกับการปล่อยตัว ทั้ง 3 คนรวมเป็นเงิน 7 ล้านบาทรูปี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.5 ล้านบาทไทยและได้ถูกกักขังตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา
ด้าน พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี เผยว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นเพราะญาติของกลุ่มผู้เสียหายได้โทรศัพท์ ข้ามประเทศมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย หลังทราบเรื่องก็มีการประชุมวางแผนและติดตามหาตัวกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งการสืบสวนเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายใช้เบอร์โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายประเทศ สหรัฐเอมิเรตส์ (ดูไบ) โทรไปหลอกญาติที่ประเทศอินเดีย จึงยากต่อการแกะรอย
แต่สุดท้ายก็สามารถสะกดรอยตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมายังที่บ้านทาวน์เฮาส์ดังกล่าว แต่ในระหว่างจะเข้าการจับกุม กลุ่มผู้ก่อเหตุไหวตัวทันหลบหนีไปคนละที่ละทาง เบื้องต้นทราบว่ามีทั้งหมด 5 คน เป็นชาวปากีสถาน 4 คน และชาวอินเดีย 1 คน
ส่วนการก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ รูปแบบใหม่ โดยมีการหลอกขายทัวร์ ในราคาถูก ให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย เมื่อเหยื่อหลงกลซื้อทัวร์มาเที่ยวจึงก่อเหตุลักพาก่อเหตุเรียกค่าไถ่ ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป….