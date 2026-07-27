รอง.ผบช.ภ.2 ระดมทีมนักสืบเร่งคลี่ปมสังหารอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย เรียกสอบเข้ม 4คนใกล้ชิด

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผบช.ภ.2 ระดมทีมนักสืบเร่งคลี่ปมสังหารอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย พร้อมเรียก 4 คนใกล้ชิดสอบปากคำตลอดคืน รวมทั้งตรวจลายนิ้วมือและดีเอ็นเอ ไว้เป็นหลักฐาน
วันนี้ ( 27 ก.ค.) ผู้สื่อรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์เสียชีวิตปริศนาของ นายณัฐวีร์ สุคันธารุณ อายุ 64 ปี หรือ ณัฐ - ใหม่ อดีตนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทย เจ้าของสปอร์ตคลับ สนามเทนนิส และสนามแบดมินตัน Pickleball และยังเป็นโคช รวมทั้งนักปั้นนักเทนนิสระดับแถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งปมสังหารว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัว และเชื่อว่าเป็นฝีมือของบุคคลใกล้ตัวว่า ล่าสุด พล.ต.ต. โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.ภ.2
ได้ตั้งชุดทำงานทีมสืบสวนเร่งคลี่คลายคดีเป็นที่เรียบร้อย
และยังได้จัดให้มีการประชุมที่ห้องประชุม ชั้น 3 สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดี โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.หนองปรือ , พ.ต.อ.ภาสกร ไพรจิตต์ ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี พร้อมด้วย ชุดสืบสวน สภ.หนองปรือ , ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลุบรี เข้าร่วม รวมทั้งยังได้มีการแบ่งทีมลงพื้นที่หาเบาะแสทุกมิติเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ส่วนการสอบปากคำในเบื้องต้นนั้นช่วงตลอดคืนที่ผ่านมา ตำรวจได้เชิญตัว 4 คนใกล้ชิดของผู้ตายมาสอบปากคำ ประด้วย 1.นายริน ซึ่งเป็นผู้เจอศพคนแรก และเป็นคนสนิทคบหากับผู้ตายมานานกว่า 20 ปี 2.นายเปิ้ล (คนไทย) 3.นายสมวัน ชาว สปป.ลาว ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และลูกจ้างในสนามเทนนิส และ 4.นายอ้วน ชาว สปป.ลาว เป็นลูกจ้างในสนามเทนนิส
และยังได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือและดีเอ็นเอ ไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะปล่อยตัวกลับไป ส่วนร่างของผู้ตาย จะถูกส่งตัวไปทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ที่สถาบันนิติเวชวิทยา