วอนรัฐทบทวน! แม่เลี้ยงเดี่ยวบุรีรัมย์รับจ้างหาเลี้ยงลูกพิการลำพัง น้อยใจถูกตัดสิทธิบัตรคนจน เหตุกู้เงินมารักษาลูก

บุรีรัมย์- แม่เลี้ยงเดี่ยวชาว อ.นางรอง บุรีรัมย์ สู้ชีวิตต้องยอมทิ้งลูกพิการไว้บ้านลำพัง เพื่อออกไปทำงานหาเงินซื้อข้าวอาหารประทังชีวิตสองแม่ลูก น้อยใจถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะระบบแจ้งมีหนี้เกิน 1 แสน ทั้งที่เกิดจากการกู้ยืมมารักษาลูกช่วงที่ป่วยต้องผ่าตัดม้ามก่อนกลายเป็นคนพิการ วอนรัฐทบทวน
วันนี้ (27 ก.ค.69) นางปวีณ์ริศา สุนันท์โชติชัย อายุ 64 ปี ชาวบ้านคอกควาย ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกพิการเพียงลำพัง หลังจากสามีเสียชีวิต ได้ออกมาขอความช่วยเหลือ หลังถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรคนจน เนื่องจากระบบคัดกรองแจ้งว่ามีหนี้เกินกว่าที่โครงการกำหนด
ทั้งที่หนี้สินดังกล่าวเกิดจากต้องไปกู้ยืมมาดูแลรักษาลูกช่วงที่ป่วยเป็นม้ามโตและต้องผ่าตัดรักษามาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.5 แต่สุดท้ายอาการทรุดจนกลายเป็นผู้พิการอัมพฤกษ์ครึ่งตัว สภาพความเป็นอยู่ลำบากมาก แต่ละวันผู้เป็นแม่ต้องทิ้งลูกชายซึ่งพิการไว้บ้านลำพัง เพื่อที่แม่ต้องออกไปทำงานรับจ้างรายวัน เพื่อหาเงินมาซื้อข้าวสาร อาหารเลี้ยงชีพสองแม่ลูก
ปัจจุบันแม้ผู้เป็นแม่จะเป็นอาสาสาธารณสุข (อสม.) แต่ก็ได้ค่าตอบแทนแค่เดือนละ 2,000 บาท เบี้ยคนพิการเดือนละ 600 บาท ส่วนเบี้ยคนพิการของลูกชายเพิ่งได้รับเมื่อไม่กี่เดือน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะประทังชีวิตสองแม่ลูกในแต่ละเดือยได้ เพราะต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ข้าว อาหาร และของใช้ต่างๆ ที่ต้องดูแลลูกพิการ แต่เดือนไหนไม่มีเงิน ก็ยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท ที่พอไปเอาข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋องมาไว้ประทังชีวิตได้ แต่กลับถูกตัดสิทธิเพราะระบบแจ้งว่ามีสินเชื่อเกินกว่าโครงการกำหนด ทั้งที่หนี้สินดังกล่าวเกิดจากการไปกู้ยืมมารักษาลูกชาย ไม่ได้เกิดจากความฟุ่มเฟือยที่ใช้จ่ายเกินตัว
เบื้องต้นได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ ก็อยากให้รัฐได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวด้วย ให้ดูสภาพความเป็นจริงว่าลำบากแค่ไหน และหนี้สินเกิดจากอะไร หากใครอยากช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้พิการ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-280-9378