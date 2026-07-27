ทลายรังปาร์ตี้ยา! ชุมชนดอนอุดม เมืองอุดรฯ รวบ 21 วัยรุ่นฉี่ม่วง ยึด "ยาเสียสาว-ไฟว์ไฟว์" เพียบ

อุดรธานี-ฝ่ายปกครองผนึกกำลังตำรวจสภ.เมืองอุดรธานี ทลายแหล่งมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสียสาว/ยาอี ตรวจปัสสาวะพบวัยรุ่น 21 คนฉี่สีม่วง พร้อมยึดของกลางยาอี ยาเค ยาเสียสาว และยาไฟว์-ไฟว์ จำนวนมาก เตือนสาวนักเที่ยวกลางคืน ระวังถูกมอมยาในสถานบัน
วันนี้ (27 ก.ค.) ที่ห้องสืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอเมืองอุดรธานี และพ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวผลปฏิบัติการบุกทลายแหล่งมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดในชุมชนดอนอุดม อำเภอเมืองอุดรธานี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 21 ราย
พร้อมตรวจยึดยาเสพติดหลายชนิด ประกอบด้วยยาอี ยาเค ยาเสียสาว และยาไฟว์-ไฟว์ พร้อมเตือนประชาชน โดยเฉพาะนักเที่ยวสถานบันเทิง ให้ระมัดระวังการถูกลักลอบผสมยาในเครื่องดื่มจนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอเมืองอุดรธานี เปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนดอนอุดมว่า บ้านพักหลังดังกล่าวมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าออกตลอดทั้งคืน อีกทั้งมีการเปิดเพลงและส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำ จึงประสานตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี นำกำลังฝ่ายปกครอง ชุดสืบสวน และชุดปราบปรามยาเสพติด เข้าปิดล้อมตรวจค้นในช่วงเช้ามืด
ด้านพ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี กล่าวว่าจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจะตระเวนเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ เมื่อสถานบริการปิดจึงนัดหมายมารวมตัวกันที่บ้านพักเพื่อจัดปาร์ตี้ยาเสพติด จากการเข้าตรวจค้น พบวัยรุ่นรวม 22 คน เมื่อตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกาย 21 คน ส่วนอีก 1 คนไม่พบสารเสพติด จึงควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดหลายรายการ ได้แก่ ยาอี ยาเค ยาเสียสาว และ “ยาไฟว์-ไฟว์ (Five-Five)” ซึ่งเป็นยาเม็ดสีชมพูขนาดเล็ก ผิวมัน โดยระบุว่ายาเสพติดทั้งสองประเภทมักถูกผู้ไม่หวังดีลักลอบผสมในเครื่องดื่ม ทำให้ผู้เสพมีอาการมึนงง เบลอ ขาดสติ หรือสูญเสียความทรงจำชั่วคราวได้นานถึง 2-3 วัน จึงขอเตือนประชาชน โดยเฉพาะหญิงสาวที่เที่ยวสถานบันเทิง ไม่ควรรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า และไม่ควรปล่อยแก้วเครื่องดื่มไว้โดยไม่มีคนดูแล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้ปฏิบัติการ D-Day 90 วัน เพื่อเร่งกวาดล้างยาเสพติด โดยมุ่งเป้าปราบปรามผู้ค้ารายสำคัญตามแนวทาง “1 หมู่บ้าน 1 ผู้ค้าสำคัญ” และจะดำเนินการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่