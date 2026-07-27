ซื้อขายเครื่องสังฆภัณฑ์เข้าพรรษาปีนี้ไม่คึกคัก ขณะที่ราคาดอกไม้สดแพงขึ้นเท่าตัว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ใกล้วันพระใหญ่วันเข้าพรรษา บรรยากาศการซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์ถวายพระปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงา ขณะทีราคาดอกไม้สดแพงขึ้น โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้แพงขึ้นเท่าตัว จากเดิมกำละ 120 บาท ขึ้นเป็นกำละ 300 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลวันอาฬสาหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยเฉพาะย่านการค้าเครื่องสังฆภัณฑ์บนถนนชวนชื่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่ามีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างบางตา แม้จะใกล้วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา แต่พุทธศาสนิกชนมาเลือกซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์กันน้อยมาก โดยเฉพาะเทียนพรรษา, ธูป, เทียน, ผ้าอาบน้ำฝน, ร่ม รวมไปถึงชุดสังฆทานต่างๆ มีปริมาณซื้อขายกันน้อยกว่าทุกปี
ขณะที่ราคาดอกไม้สดช่วงใกล้เทศกาลงานบุญใหญ่มีการปรับราคาขึ้น ดอกดาวเรืองขยับขึ้นมา 100 ดอก 130-150 บาท ดอกมะลิเดิม กิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 700 บาท ดอกกล้วยไม้ขึ้น 2 เท่าตัว เดิมกำละ 120 บาท ขึ้นเป็นกำละ 300 บาท
นางตวงพร วรวิริยะประเสริฐ อายุ 69 ปี เจ้าของร้านเจริญไพศาลบอกว่า การจับจ่ายซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์ของคนที่จะไปทำบุญยังไม่เยอะมากเพราะเป็นวันหยุดต่อกันหลายวัน น่าจะทยอยออกต่างจังหวัดไปหมดและปกติคนสมัยก่อนจะมาซื้อชุดสังฆทานเป็นห่อผ้ามีชุดผ้าอาบน้ำฝนกันทีละ 9 ชุด เพราะทำบุญ 9 วัด แต่คนสมัยใหม่ซื้อนิดหน่อยพอได้ทำบุญ 1-2 ชุดเท่านั้น น่าจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
"สินค้าจากโรงงานมีการปรับขึ้นราคาเทียนเล็กและธูปใช้ไหว้พระขึ้นมาลังละ 200 กว่าบาท เทียนพรรษาก็ปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังขายราคาเดิมได้ ผ้าอาบน้ำฝนยังขายเริ่มต้นผืนละ 100 เหมือนเดิม ชุดสังฆทานเริ่มต้นชุดละ 80 บาท เทียนพรรษาเริ่มต้นคู่ละ 100 บาท สูงสุดเป็นเทียนแกะสลักคู่ละ 4,000 บาท”
ขณะที่นางสุกัญญา บุตรพุฒ อายุ 60 ปี แม่ค้าดอกไม้สด กล่าวว่า ราคาดอกไม้ขยับขึ้นเล็กน้อย ดอกดาวเรืองขยับขึ้นมา 100 ดอก 130-150 บาท ดอกมะลิเดิม กก.ละ 500 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 700 บาท ดอกกล้วยไม้ขึ้น 2 เท่าเดิมกำละ 120 บาท ขึ้นเป็นกำละ 300 บาท เนื่องจากช่วงเทศกาลวันสำคัญต่อกันหลายวัน เริ่มตั้งแต่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาฬสาหบูชาและวันเข้าพรรษา และปีนี้ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรแต่ก็ต้องมีการสั่งสำรองไว้ ทั้งนี้ราคาขายปลีกยังไม่มีการปรับขึ้น แม้ต้นทุนจะแพงขึ้นแต่จะทำให้พวงเล็กลงให้คนซื้อสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น.