ตร.ท่องเที่ยวพัทยากัดไม่ปล่อยแก๊งกะเทยปล้นทรัพย์ นทท.ออสเตรเลีย ล่ารวบได้ทั้งหมดแล้ว

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตร.ท่องเที่ยวพัทยา กัดไม่ปล่อยแก๊งกะเทยก่อเหตุปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวออสเตรเลียช่วงปลายปี
2568 ล่าสุดตามจับได้ทั้งหมด 4 ราย แจ้งข้อหาหนักร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน-ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
จากกรณี พ.ต.ท.ทนงค์ศักดิ์ อินผดุง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียถูกกลุ่มสาวประเภทสองรุมทำร้ายร่างกายก่อนชิงทรัพย์สินหลบหนีไป โดยเหตุการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27 ธ.ค.2568 สร้างความเสื่อมเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองเป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (27 ก.ค.) พ.ต.ท.ปราดา สุขสุนทรีย์ สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1พร้อมด้วย พ.ต.ท.อภิชาติ จารุรักษ์ สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ พึ่งแย้ม และร.ต.อ.อัษฏา จารุสมบัติ รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมสาวประเภทสอง4 รายประกอบด้วย นายพีรพงษ์ อายุ19 ปี,นายพิมพ์พิศา อายุ20 ปี,นายชนะชัย อายุ20 ปี และนายพงษ์ศกรณ์ อายุ18 ปี ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุดังกล่าวจริง
เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อกล่าวหา ร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน,ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ติดตามล่าตัวคนร้ายทั้งจากการสอบปากคำผู้เสียหาย การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทั้ง สภ. เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา นำกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมจนสามารถมัดตัวผู้กระทำผิดได้
กระทั่งเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2569 ศาลจังหวัดพัทยา ได้อนุมัติออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรวม4 ราย โดยรายแรกคือ นายพีรพงษ์ อายุ19 ปี จับกุมได้ที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา รายที่2 นายพิมพ์พิศา อายุ20 ปี จับกลุ่มได้ที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
รายที่สามคือ นายชนะชัย อายุ20 ปี จับกุมได้ที่หน้าร้านอาหารพื้นที่จ.มหาสารคาม และรายที่สี่ นายพงษ์ศกรณ์ อายุ18 ปี จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่ จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตามขั้นตอนของกฏหมาย