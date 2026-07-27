ทุเรียนอินทรีย์เมืองเลยแห่จองกันข้ามปีเก็บขายเฉพาะหน้าสวนเท่านั้น

เลย- สวนทุเรียนที่บ้านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง เป็นสวนทุเรียนอินทรีย์ 100 % ปลูกบนพื้นที่ 30 ไร่ ได้รับความนิยมสูง เปิดขายเฉพาะหน้าสวน กิโลฯละ 100 บาท ผลผลิต 20 ตันไม่พอขาย กลุ่มคนรักสุขภาพแห่จองกันข้ามปี
จ.เลย มีเกษตรกรปลูกทุเรียนในหลายอำเภอ แต่ละอำเภอเริ่มออกผลผลิตและวางขายตามตลาด โดยมีพ่อค้าคนกลางเดินทางไปรับจากสวน แล้วนำมาขายต่อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด แต่มีสวนทุเรียนที่บ้านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ปลูกทุเรียนในเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ที่ ไม่ใช้สารเคมี เป็นสวนทุเรียนอินทรีย์จากธรรมชาติล้วนๆ จึงมีรสชาติดี กลิ่นน้อย ลูกโต พลูเต็มเปลือกบาง
นายกงพัด แก้วโวหาร เจ้าของสวน เล่าว่า ตนเริ่มปลูกทุเรียนตั้งแต่ปี 2558 จากเดิมปลูกยางพารา ในตอนนั้นราคายางพาราขึ้นๆลงๆราคาแต่ละปีไม่แน่นอน ตนจึงเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และตั้งใจจะปลูกทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ โดยจะไม่ใช้สารเคมี จะเป็นสวนอินทรีย์ล้วนๆ ส่วนการกำจัดวัชพืชและแมลง ตนจะใช้น้ำหมักชีวภาพกำจัด จึงเป็นสวนทุเรียนปลอดสารพิษ 100 %
นายกงพัดบอกว่า ผลผลิตทุเรียนของตน มีรสชาติแตกต่างจากสวนทุเรียนที่ใช้สารเคมี เนื่องจากมีรสหวานแต่ไม่แหลมมาก กลิ่นไม่แรงไม่ฉุนมาก หอมกรอบอร่อย พอมีคนมาซื้อก็ติดใจ ในแต่ละปีตนไม่เคยเอาผลผลิตออกขายตามตลาด คนที่เคยมาซื้อจะบอกต่อๆกัน และเดินทางมาซื้อที่สวนโดยตรงสามารถเลือกจากต้นด้วยตนเองเคยมีพ่อค้าคนกลางมาขอเหมาสวน หรือมาขอซื้อไปขายต่อ ตนไม่ขายเพราะแต่ละปีผลผลิตที่ปลูกในเนื้อที่ 30 ไร่ ไม่น้อยกว่า 18 – 20 ตัน เฉพาะลูกค้าที่มาเลือกซื้อเองถึงสวนก็ไม่พอขาย ตนขายไม่แพง กิโลกรัมละ 100 บาท
เจ้าของสวนแห่งนี้ยังบอกอีกว่า สวนทุเรียนแห่งนี้ไม่ใช้สารเคมี จึงได้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และยังได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย LSF หรือ LOEI SAFETY FOOD สวนของตนจึงได้เป็นสวนศูนย์พัฒนาการเกษตรต้นแบบ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ภายในสวนนอกจากจะปลูกทุเรียนแล้ว ยังปลูกเงาะแซมไปด้วย
ส่วนด้านลูกค้าที่เดินทางซื้อทุเรียนที่สวน นางมลฑิรา ชาวบ้านโพนงาม อ.วังสะพุง เผยว่า ปกติตนชอบทุเรียนอยู่แล้ว มาซื้อทุเรียนที่สวนนี้ ครั้งแรกมาซื้อก็ติดใจในรสชาติ จึงเดินทางมาซื้อติดต่อกันกันเป็นวันที่ 4 ชวนเพื่อนๆมา ต่างติดใจจึงชวนกันมาซื้ออีก รสชาติอร่อย