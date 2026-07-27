ถกเดือด! อนุบาลนครปฐม เปลี่ยน ผอ. 3 คนยังไม่จบ ผู้ปกครองลั่นขอยุบสมาคมฯ หากไร้ความโปร่งใส

นครปฐม - ปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียนอนุบาลนครปฐมยังไร้ข้อยุติ แม้เปลี่ยนผู้รักษาการผู้อำนวยการมาแล้วถึง 3 คนในรอบไม่ถึงปี ผู้ปกครองยังไม่คลายความกังวล ทั้งการบริหารที่ล่าช้า การสอบสวนที่ยังไม่แล้วเสร็จ และความโปร่งใสของสมาคมผู้ปกครองฯ จนมีเสียงเรียกร้องให้ยุบสมาคม หากไม่สามารถชี้แจงและขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนได้
ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 27 ก.ค.) บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ครั้งที่ 3/2569 ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นไปอย่างเคร่งเครียด หลังตัวแทนผู้ปกครองร่วมกว่า 100 คน เข้าหารือกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน
การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้เร่งแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน หลังเกิดข้อร้องเรียนหลายประเด็น จนมีการโยกย้ายผู้บริหารและแต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการมาแล้วถึง 3 คนภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี แต่ผู้ปกครองเห็นว่าการบริหารงานยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสุคันธชาติ ขันศรีไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนชี้แจง ระบุว่า การสอบสวนข้อร้องเรียนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอาจใช้เวลาอีก 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ทำให้ผู้ปกครองหลายคนแสดงความไม่พอใจ พร้อมยืนยันว่า หากผู้บริหารและรองผู้อำนวยการที่ถูกย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
ด้าน รศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงแนวทางการบริหารและยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำชื่อไปแอบอ้างสร้างความเสียหาย พร้อมย้ำว่าการดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย
ขณะที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในฐานะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ปัญหาหลายเรื่องเกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้หลายโครงการไม่สามารถเดินหน้าได้ ทั้งการซ่อมรถของโรงเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง และการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานโดยรวม พร้อมยกตัวอย่างกรณีค่าล้างเครื่องปรับอากาศที่พบความผิดปกติในการตั้งราคา และเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหยิบยกประเด็นด้านความปลอดภัยของลิฟต์ส่งอาหารภายในอาคารเรียน 5 ชั้น ซึ่งถูกสั่งปิดใช้งาน หลังเคยเกิดอุบัติเหตุร่วงลงมาหลายครั้งจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยผู้ปกครองตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการก่อสร้างและการตรวจรับงานที่ยังไม่มีความชัดเจน
อีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนัก คือ การดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า หลังผู้ปกครองสอบถามว่าใครเป็นนายกสมาคมและคณะกรรมการ รวมถึงต้องการให้เปิดเผยรายรับ-รายจ่าย เนื่องจากทราบว่าสมาคมมีเงินคงเหลือจำนวนหลายล้านบาท แต่กลับไม่เข้ามามีบทบาทช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียน
ผู้ปกครองบางส่วนยังเสนอให้ยุบสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 1 ปีก่อน โดยเห็นว่าอาจซ้ำซ้อนกับสมาคมเดิม และทำให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว พร้อมเสนอให้จัดประชุมวิสามัญ เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมออกมาชี้แจงต่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ยังไม่สามารถหาข้อยุติของปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าการสอบสวนผู้บริหารเดิม กรณีโครงการ Student Care การร้องเรียนผู้บริหาร รวมถึงประเด็นร้องเรียนรองผู้อำนวยการทั้ง 2 คน ซึ่งยังไม่มีผลสรุปอย่างชัดเจน
แม้ปัญหาด้านการบริหารยังคงยืดเยื้อ แต่การเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปกติและ English Program (EP) ยังคงดำเนินไปตามปกติ โดยผู้ปกครองเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งคลี่คลายข้อขัดแย้ง เพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสงบให้กับโรงเรียนโดยเร็วที่สุด.