(คลิป)ทำเกินไปแล้ว!แม่ร้องทุกข์เอาผิดหนุ่มวัย 24 ตบหน้าลูกสาวอายุ 4 ขวบกลาง TK Park ซ้ำถึง 2 รอบ

พะเยา – ทำกันเกินไปแล้ว..คุณแม่วัย 41 แจ้งความ ตร.พะเยา หลังพาลูกสาวอายุ 4 ขวบเข้าโซนเด็กเล่น TK Park ศูนย์การเรียนรู้ริมกว๊านฯ แล้วลูกงอแงร้องไห้ กลับโดนหนุ่มวัย 24 ตบหน้าลูกสาวซ้ำถึง 2 ครั้ง จน จนท.ต้องเข้าห้าม-สั่งให้ออกจากพื้นที่ ญาติอ้างเป็นคนแพ้เสียงเด็กร้องไห้กับเสียงหมา
วันนี้(27 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาววัชรีย์ แม่วัย 41 ปี ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพะเยา หลังลูกสาววัย 4 ขวบ ถูกชายอายุ 24 ปี ใช้มือตบใบหน้าถึง 2 ครั้ง กลางโซนเด็กเล่น อาคาร TK Park ศูนย์การเรียนรู้ริมกว๊านพะเยา ขณะกำลังร้องไห้ โดยเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าห้ามปรามและพาผู้ก่อเหตุออกจากพื้นที่
จากภาพวงจรปิด พบว่า เหตุดังกล่าวเกิดเมื่อเวลาประมาณ 14.48 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ขณะคุณแม่พาบุตรสาววัย 4 ขวบ มาใช้บริการบริเวณชั้น 1 โซนเด็กเล่น อาคาร TK Park แล้วเด็กได้ร้องไห้ และผู้เป็นแม่กำลังปลอบอยู่ ระหว่างนั้น ชายอายุ 24 ปี ก็เดินเข้ามาและใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าของเด็กรอบแรก 1 ครั้ง จากนั้นไม่นานก็เดินย้อนกลับเข้ามาอีกครั้ง ก่อนใช้มือตบใบหน้าของเด็กซ้ำเป็นครั้งที่สอง ผู้เป็นแม่พยายามยกมือปัดป้อง เนื่องจากชายยังมีท่าทีจะทำร้ายซ้ำอีก จนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จึงรีบเข้าห้ามและสั่งให้ชายคนดังกล่าวออกห่างจากเด็ก
นางสาววัชรีย์ เล่าว่าในวันเกิดเหตุตนได้นำลูกไปเล่นบริเวณศูนย์การเรียนรู้บริเวณชั้น 1 โซนเด็กเล่น อาคาร TK Park และลูกได้ร้องไห้ตนเป็นแม่กำลังปลอบอยู่ ระหว่างนั้น ชายอายุ 24 ปี เดินเข้ามาและใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าลูกตน ซึ่งในตอนนั้นลักษณะของผู้ก่อเหตุดังกล่าวไม่มีอาการดุร้ายหรือทำร้ายใครแม้แต่อย่างใด แต่อยู่ๆก็มาทำร้ายลูกตน
หลังจากที่ได้ดำเนินการแจ้งความแล้วก็ได้แต่คำขอโทษอย่างเดียว เพราะทางญาติอ้างผู้ก่อเหตุแพ้เสียงเด็กร้องไห้และเสียงหมาตนจึงยอมไม่ได้ จึงพาลูกสาวมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพะเยาเพื่อนำไปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุดังกล่าว
เบื้องต้น ร.ต.อ.กิตติกรณ์ ผาลา รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมส่งตัวเด็กหญิงเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้แพทย์ตรวจอาการและนำผลการรักษามาประกอบสำนวนคดี ก่อนดำเนินการสอบสวนและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวน เพื่อพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย