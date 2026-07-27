"อนุทิน"ขึ้นเชียงใหม่เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพพ่อผู้ว่าฯ-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเจดีย์หลวง

เชียงใหม่- "อนุทิน" นายกรัฐมนตรีและ มท.1 ขึ้นเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ “นายเรียบ นราดิศร” อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน บิดาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถือโอกาสกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเจดีย์หลวง
เมื่อวันที่26ก.ค.69 เวลา19.00น.ที่ศาลาทิพย์กิติกร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นายเรียบ นราดิศร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน บิดาของ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมถึงครอบครัว ญาติ และประชาชนผู้ร่วมพิธีเป็นจำวนมาก เพื่อแสดงความอาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีของนายเรียบ นราดิศร ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่รับราชการด้วยความทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอด
สำหรับ นายเรียบ นราดิศร เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ลำดับที่ 31) ระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง 2545 สมรสกับ นางมัณฑนา นราดิศร มี บุตรทั้งหมด 2 คน ได้แก่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 04.15 น. ที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สิริอายุรวม 83 ปี โดยตลอดระยะเวลาการรับราชการ นายเรียบ ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ และประชาชนด้วยความเสียสละ ขณะที่พิธีสวดพระอภิธรรม จะมีไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2569 โดยจะงดสวดพระอภิธรรมในวันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ ฌาปนสถานสันกู่เหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ถือโอกาสสักการะพระธาตุเจดีย์หลวง พระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ พร้อมทั้งกราบนมัการพระอัฏฐารส พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยศิลปะล้านนา ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารหลวง รวมถึงเสาอินทขีล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด