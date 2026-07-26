พบศพอดีตนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทย เสียชีวิตจมกองเลือดภายในห้องนอน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พบศพอดีตนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทย เสียชีวิตจมกองเลือดภายในห้องนอนโดยมีมีดทำครัววางอยู่บนหมอน พี่ชายเผยเพิ่งโทรฯ มาปรึกษาเรื่องพฤติกรรมลูกศิษย์นักเทนนิสชาวลาว ด้านตำรวจเร่งหาสาเหตุ แท้จริง
เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ( 26 ก.ค.) ร.ต.อ.หญิง สิริยาภรณ์ คงเพชรศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเลขที่ 66/13 ม.14 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา ด้านหลังเป็นสปอร์ตคลับและสนามเทนนิสขนาดใหญ่ ภายในห้องนอนพบศพชายไทยทราบชื่อคือ นายณัฐวี สุขคันทารุณ หรือณัฐ ,ใหม่ อายุ 64 ปี นักเทนนิสอาวุโสและนักเทนนิสชายหาด (Beach Tennis) ทีมชาติไทย และยังเป็นผู้บริหารสนามเทนนิสพัทยา สปอร์ต อินเตอร์ คลับ รวมทั้งยังเป็นผู้ปั้นนักเทนนิสชื่อดังของประเทศไทย
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าร่างผู้เสียชีวิตมีผ้าห่มคลุมไว้ สภาพยังคงมีเลือดไหลออกจากตัวจำนวนมาก บริเวณข้อศอกด้านซ้ายมีแผลขนาดใหญ่ บนหมอนพบมีดทำครัวยาวประมาณ 1 ฟุต เจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่เพื่อให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
นายธรณินทร์ สุขคันทารุณ อายุ 81 ปี พี่ชายของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมายังบ้านหลังเกิดเหตุเผยว่า น้องชาย ขาดการติดต่อกับญาติในกรุงเทพฯ มานาน และเมื่อ 2 วันก่อนยเพิ่งโทรศัพท์มาบอกว่าไม่สบายใจ เนื่องจากมีปัญหากับอดีตลูกศิษย์ ซึ่งเป็นนักเทนนิสชาวลาว ที่ระยะหลังมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เชื่อฟัง ทั้งที่ผู้ตายชุบเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดี แต่ในวันนี้กลับพบว่า น้องชาย ได้เสียชีวิตแล้ว และยังไม่แน่ใจว่า นักเทสนิส รายดังกล่าวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่
และยังบอกอีกว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนสนิทกับ “บอล ภราดร ศรีชาพันธุ์” อดีตนักเทนนิสระดับโลก และยังเป็นนักปั้นนักเทนนิสมือทองจนเป็นที่รู้จักกันของผู้คนในแวดวงเทนนิสของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ ส่วนปมการเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้และต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ทำการตรวจตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เช่นเดียวกับ อดีตลูกศิษย์ชาวลาว ที่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาทำการสอบสวน