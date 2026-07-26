"อนุทิน" นำอำลา "หรั่ง ธุระพล" ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีต สส.อุดรฯ ท่ามกลางความอาลัยล้นหลาม

อุดรธานี - นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "หรั่ง ธุระพล" อดีต สส.อุดรธานี เขต 3 ที่วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล อ.เพ็ญ โดยมีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางครอบครัว นักการเมือง และประชาชนร่วมส่งครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติ
เมื่อเวลา 15.15 น. วันนี้( 26 ก.ค.) ที่วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนายหรั่ง ธุระพล อดีต สส.อุดรธานี เขต 3 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสเดียวกัน พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีตามหลักพระพุทธศาสนา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยภายในงานมีสมาชิกในครอบครัว ญาติ ข้าราชการ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนและผู้เคารพนับถือ เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมไว้อาลัยและส่งนายหรั่งเป็นครั้งสุดท้าย
สำหรับนายหรั่ง ธุระพล เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2500 เป็นชาวตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้นเส้นทางการเมืองจากการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง รวม 5 สมัย ก่อนก้าวสู่เวทีการเมืองระดับประเทศ
นายหรั่งลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปี 2550 ในนามพรรคชาติไทย แม้ไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2566 ได้รับเลือกเป็น สส.อุดรธานี เขต 3 ในนามพรรคไทยสร้างไทย ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่ง สส.อุดรธานี เขต 3 อีกครั้งในการเลือกตั้งปี 2569
อย่างไรก็ตาม ในช่วงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด นายหรั่งป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ทิ้งไว้ซึ่งความอาลัยจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี