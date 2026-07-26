“วัชระพล” เปิดโครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อยั่งยืน เทิดไท้องค์ทศมราชา” น้อมนำศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพื้นที่ปฏิรูปที่ดินสู่พื้นที่สีเขียว
นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อยั่งยืน เทิดไท้องค์ทศมราชา” ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” มาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตร
ภายในงานมีการมอบพันธุ์ไม้ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมกว่า 1,000 คน พร้อมเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ไปยังสำนักงาน ส.ป.ก. ทั้ง 71 จังหวัด
นายวัชระพล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “หนึ่งต้นที่ปลูก คือการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนอนาคตที่ยั่งยืนของแผ่นดิน” โดยมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
สำหรับแนวคิด “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ประกอบด้วย การปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ 4 ประการ ได้แก่ มีพอกิน มีพอใช้ มีพออยู่ และช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน” ไม่ได้หมายถึงการเพิ่มจำนวนต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งการฟื้นฟูผืนดิน ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการดูดซับคาร์บอน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คน ป่า และชุมชน เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ด้านนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ยกระดับศักยภาพและมูลค่าที่ดิน สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ภายหลังพิธีเปิด นายวัชระพล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดป่าบ้านค้อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ศาสนสถานและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่