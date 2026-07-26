แม่ใจสลาย เผาลูกวัย 5 วัน ยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด หลังเห็นภาพวงจรปิดห้องไอซียู

อ่างทอง – ครอบครัวทำพิธีฌาปนกิจทารกวัย 5 วันที่เสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้า แม่เผยยังไม่เคยได้อุ้มลูกตั้งแต่คลอด จนได้อุ้มครั้งสุดท้ายในวันที่เสียชีวิต พร้อมยืนยันเดินหน้าตามหาความจริง หลังได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องไอซียู ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
วันนี้( 26 ก.ค.) ครอบครัวของทารกวัย 5 วัน พร้อมญาติ ได้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า หลังเด็กเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤตทารก (NICU) ที่เมรุวัดสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
สองสามีภรรยา เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ตั้งแต่ลูกคลอดออกมา ยังไม่มีโอกาสได้อุ้มลูกแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งวันที่ลูกเสียชีวิต จึงได้อุ้มเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด เนื่องจากยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูก
ผู้เป็นแม่ ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุอาการของลูกมีแนวโน้มดีขึ้น แต่วันถัดมากลับเสียชีวิต ทำให้ครอบครัวเกิดข้อสงสัยหลายประเด็น โดยเฉพาะการนำโต๊ะจีนเข้าไปจัดเลี้ยงภายในบริเวณห้องไอซียูเด็ก รวมถึงการนำช่อดอกไม้เข้าไปในพื้นที่ ซึ่งตั้งคำถามว่าหากเด็กมีอาการแพ้เกสรดอกไม้ จะมีผลกระทบหรือไม่
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ครอบครัวได้เข้าชี้จุดและรับชมภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องไอซียู โดยมารดาระบุว่า ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิด แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ ครอบครัวยังคงรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงสาเหตุการเสียชีวิตของทารก และยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของคดีจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม.