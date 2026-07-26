ระทึกเขาพระใหญ่ เมืองพัทยา ! สาวขอนแก่นวัย 25 ปี ตกจากจุดชมวิวสูง 10 ม.เจ็บสาหัส

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ระทึกเขาพระใหญ่ เมืองพัทยา ! สาวขอนแก่นวัย 25 ปี ตกจากจุดชมวิวสูงจากพื้นด้านล่างประมาณ 10 เมตร จนได้บาดเจ็บสาหัส กู้ภัยฯ ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ตำรวจอยู่ระหว่างหาสาเหตุแท้จริง
เมื่อเวลา 14.06 น. วันนี้ ( 26 ก.ค.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุบุคคลผลัดตกจากที่สูงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณจุดชมวิวเขาพระใหญ่ เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่พากันมุงดูเหตุการอยู่บริเวณจุดชมวิว ที่มีความสูงจากจุดเกิดเหตุที่อยู่ด่านล่างประมาณ 10 เมตร โดยที่บริเวณด้านล่างมีผู้ได้รับบาดเจ็บคือ น.ส.นันทิยาภรณ์ ทองสงค์ อายุ 25 ปี ชาว จ.ขอนแก่น ซึ่งมีบาดแผลที่ศีรษะ แ กระดูกแขนขวารวมทั้งขาซ้ายหัก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องเร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
น.ส.วสุลิตา อายุ 34 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้สังเกตเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งเงียบๆ อยู่คนเดียวบริเวณลานชมวิวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุว่ากระโดดลงจากลานเพราะอะไร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของการตกจากที่สูงในครั้งนี้ โดยจะสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมเพื่อสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อไป