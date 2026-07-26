(คลิป)ระทึกหวิดสลดหมู่สังเวยโค้ง S1!รถตู้-เก๋ง-กระบะ ชนกันสนั่นทางขึ้นภูทับเบิก เจ็บ 11

เพชรบูรณ์ - เบ็ดเสร็จ 16 ชีวิตทั้งไทย-ฝรั่ง หวีดร้องระงม..เกิดอุบัติเหตุหมู่หวิดสลดสังเวยโค้ง S1 หลังรถชนกัน 3 คันรวด สนั่นทางขึ้นลงภูทับเบิก รวมผู้โดยสารในรถทั้งรถตู้-กระบะ-เก๋ง 16 ราย เจ็บ 11 ราย โชคดีไม่มีอาการสาหัส อีก 5 ราย ตกใจแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
วันนี้(26 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณโค้ง S1 ทางขึ้นภูทับเบิก ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เมื่อเที่ยงเศษที่ผ่านมา จึงแจ้งสายตรวจเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มเก่าและหล่มสักเข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถชนกัน 3 คัน มีผู้โดยสารรวมทั้งหมด 16 ราย ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย-ต่างชาติ ในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง 11 ราย ส่วนอีก 5 รายมีอาการตกใจแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ล่าสุดทุกคนอาการปลอดภัย ขณะที่พนักงานสอบสวน สภ.หล่มเก่า อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ ช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นภูทับเบิกจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งระบายรถและอำนวยความสะดวก พร้อมเพิ่มกำลังประจำจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยขอให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำขณะลงเขา เว้นระยะห่าง และตรวจสอบระบบเบรกก่อนเดินทางบนเส้นทางลาดชัน