6 ครอบครัวผวาบ้านตาบอด! เจ้าของที่ดินเตรียมล้อมรั้ว ชาวบ้านเร่งหาทางออก ยื่นศูนย์ดำรงธรรมช่วย

อ่างทอง – ชาวบ้าน 6 หลังคาเรือนในพื้นที่ ศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งกำลังประสบปัญหาบ้านกลายเป็น “พื้นที่ตาบอด” ไม่มีทางเข้า-ออก ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าของที่ดินที่เตรียมก่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังเกรงว่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ( 26 ก.ค.) ที่บริเวณบ้านเลขที่ 20, 20/9, 16, 16/1, 13 และ 14 ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า 20 คน ได้มีการหารือระหว่างชาวบ้านและเจ้าของที่ดิน ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของที่ดินได้ก่อสร้างกำแพงปูนล้อมพื้นที่ของตนเองไว้โดยรอบ และเว้นช่องทางเข้า-ออกกว้างประมาณ 4 เมตร ก่อนมีแผนจะก่อสร้างรั้วปิดเพิ่มเติม ส่งผลให้ชาวบ้านทั้ง 6 หลังคาเรือนเสี่ยงไม่มีเส้นทางเข้า-ออกบ้าน
จากการหารือ เจ้าของที่ดินยืนยันว่า การก่อสร้างรั้วเป็นสิทธิ์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่พร้อมให้ความร่วมมือในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ บ้านทั้ง 6 หลังคาเรือนมีพื้นที่ด้านหน้าติดกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอาจสามารถใช้เป็นแนวทางในการเปิดพื้นที่สาธารณะเป็นทางเข้า-ออกได้
เบื้องต้น เจ้าของที่ดินได้แนะนำให้ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ เพื่อขอให้หน่วยงานราชการทั้ง 3 แห่ง พิจารณาเปิดพื้นที่ด้านหน้าสำหรับใช้เป็นทางสัญจรเข้า-ออกของชาวบ้านทั้ง 6 หลังคาเรือน
อย่างไรก็ตาม เจ้าของที่ดินยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างรั้วในพื้นที่ของตนตามแผนที่วางไว้ ขณะที่ชาวบ้านต่างคาดหวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้และไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่.