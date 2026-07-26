(คลิป)ชุดสืบสวน สภ.นิคมฯลำพูน แกะรอยตามรวบถึงสัตหีบ ทั้งชาย-หญิงมือเผาร้านส้มตำฯ

ลำพูน – ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นิคมฯลำพูน แกะรอยตามรวบยกก๊วนถึงสัตหีบ ชลบุรี..ทั้งชายทั้งหญิง 4 ผู้ต้องหามือเผาร้านส้มตำฯใกล้โรงพัก อ้างรับงานผู้จ้างวานสางปัญหาหนี้สินค้างคามาก่อนหน้านี้ วางแผนเช่ารถจากชลบุรี-เข้าพักรีสอร์ต/ซื้อ จยย.มือสอง ใช้ลงมือราดน้ำมันวางเพลิงข่มขู่ ก่อนกลับรังกบดาน
กรณีคนร้าย 2 คน สวมเสื้อแขนยาวแบบฮู้ดสีน้ำเงินปกปิดใบหน้า สวมกางเกงขายาว ใช้รถจักรยานยนต์ ไม่ทราบสี ยี่ห้อ และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มาถึงร้านส้มตำยำปากเปิด ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน (ห่าง สภ.นิคมอุตสาหกรรมเพียง 200 เมตร)แล้วลงมือเอาน้ำมันในถังที่เตรียมมาราดใส่โต๊ะภายในร้าน(ภาพตามกล้องวงจรปิด)แล้วจุดไฟเผา และมีชายอีกคนทำการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไว้ด้วย ใช้เวลาก่อเหตุเพียง 1 นาที แล้วหลบหนีไปเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 19 ก.ค.69 ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุ นางชฎาทิพย์ เจ้าของร้านส้มตำยำปากเปิด เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อมา พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ได้สั่งการใช้ชุดสืบสวน สภ.นิคมอุตสาหกรรมฯและชุด IT ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด แกะรอยผู้ก่อเหตุ
จนทราบว่าผู้ก่อเหตุในคดีนี้ทั้งหมด 4 ราย เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน(คู่สามีภรรยา) ได้วางแผนมาก่อเหตุเป็นอย่างดี โดยเช่ารถยนต์เดินทางจากจังหวัดชลบุรี มาพักที่ล้านนารีสอร์ตลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน และได้ซื้อรถจักรยานยนต์มือสอง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับก่อเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์
ทั้งนี้ พงส.ได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้าย จนศาลอนุมัติออกหมายจับ ทั้ง 4 หมาย จากนั้น จนท.ชุดสืบสวน สภ.นิคมอุตสาหกรรม จึงได้ประชุมวางแผนเดินทางไปติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวได้ในพื้นที่เขต สภ.ภูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.ค.69 ครบทั้ง 4 ราย
ได้แก่ นายศักดิ์ศรี อายุ 22 ปี อยู่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี , นางสาวอภิญญา อายุ 22 ปี อยู่ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี(จับกุมตัวได้ที่ ห้องเช่า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี),นางสาวกานดา อายุ 47 ปี อยู่ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และนายธีรพงศ์ อายุ 26 ปี อยู่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี(จับกุมตัวได้ที่ ตลาดนัดแยกเจ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)
ก่อนควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (25 ก.ค.) พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์”
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ และซัดทอดว่ามีผู้จ้างวานมาก่อเหตุ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวน ทราบว่าในอดีตเคยมีปัญหาการทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดและมีปัญหาค้างคาเกี่ยวข้องกับหนี้สินจำนวนหนึ่ง ทำให้ถูกตามล่าทวงถาม และจ้างผู้ต้องหาทั้ง 4 คนมาวางเพลิงเพื่อข่มขู่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสืบสวนหาตัวผู้บงการมาดำเนินคดีต่อไป