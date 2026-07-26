“เซฟมาร์ท” ทุนท้องถิ่นอุดรฯ รุ่น 4 ทุ่มลงทุน 8 หลัก เปิด “Savemart Commons” ปักหมุด Starbucks Drive Thru แห่งแรก ยกระดับเมืองรับมหกรรมพืชสวนโลก

อุดรธานี – “เซฟมาร์ท” ธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่เมืองอุดร เดินหน้าปรับโฉมธุรกิจ เปิดตัวโครงการ “Savemart Commons” ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ริมถนนเลี่ยงเมือง พร้อมเปิดให้บริการ Starbucks Drive Thru แห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ด้วยงบลงทุนระดับ 8 หลัก รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลก
“Savemart Commons” ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ดังกล่าวพัฒนาโดยเครือเซฟมาร์ท ภายใต้การบริหารของทายาทรุ่นที่ 4 บนพื้นที่สำนักงานใหญ่เดิม ภายใต้แนวคิด “The Common Place for Everyday Life” โดยมี Starbucks Drive Thru อาคารแบบ Standalone รองรับลูกค้าได้ประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมบริการนั่งภายในร้าน Drive Thru และเดลิเวอรี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.30-21.00 น. ออกแบบแนวคิด “The Quiet Groove” ที่เน้นบรรยากาศอบอุ่น ผสมผสานวัสดุธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว และแสงธรรมชาติ ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่ Starbucks ทั้งด้านอาคาร ระบบ Drive Thru ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และสิ่งแวดล้อม สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นในการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานสากล
ดร.สิริกาญจน์ สุระวรรณวิจิตร ผู้บริหารทายาทรุ่นที่ 4 ของเครือเซฟมาร์ท เปิดเผยว่า การลงทุนครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภาคอีสานตอนบน โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเข้าสู่เมืองอุดรฯจำนวนมาก จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบริการให้ได้มาตรฐานสากล
พร้อมกันนี้ เซฟมาร์ทยังคงยึดแนวคิดการเติบโตควบคู่กับชุมชน โดยจ้างงานคนในพื้นที่เป็นหลัก สนับสนุนผู้รับเหมาและคู่ค้าภายในจังหวัด เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่น และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ดร.สิริกาญจน์กล่าวอีกว่า ภายใน Savemart Commons ประกอบด้วย เซฟมาร์ทซูเปอร์สโตร์ ร้าน Starbucks Drive Thru ร้านกาแฟอินทนิล สถานีบริการน้ำมันบางจาก ศูนย์บริการรถยนต์ B-Quik จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ศูนย์รวมสินค้าท้องถิ่น Hug Udon พื้นที่สีเขียว และลานจอดรถขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีรถยนต์เข้า-ออกเฉลี่ยประมาณ 1,000 คันต่อวัน และคาดว่าการเปิด Starbucks Drive Thru จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอีก 20-30% พร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม ทั้งร้านอาหาร พื้นที่พักผ่อน และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อผลักดันให้เป็นจุดหมายด้านไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของจังหวัด
สำหรับเครือเซฟมาร์ทเติบโตคู่จังหวัดอุดรธานีมากว่า 70 ปี จากร้านค้าเล็ก ๆ “อึ้งเซ็งเฮง” สู่ “เซฟมาร์ท ซูเปอร์สโตร์” ที่มีสาขากว่า 10 แห่งทั่วจังหวัด ปัจจุบันบริหารงานโดยทายาทรุ่นที่ 4 ได้แก่ ดร.สิริกาญจน์ สุระวรรณวิจิตร, นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร และ น.ส.กมลชนก สุระวรรณวิจิตร การเปิดตัว Savemart Commons พร้อม Starbucks Drive Thru จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของทุนท้องถิ่นอุดรธานีในการยกระดับเมืองสู่ Lifestyle Destination มาตรฐานสากล และเสริมศักยภาพของจังหวัดในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานตอนบน รองรับการเติบโตในอนาคต