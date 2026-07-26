อาชีวะอุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่ต้นเทียนพรรษาฟ้อนรำเล่าเรื่องชีวิตชาวภูไท

อุบลราชธานี-วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เตรียมนำฮอยสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัวปีนี้ ด้วยชุดการแสดง “ฟ้อนไทภูเขา” สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูไทผ่านท่าการร่ายรำที่งดงามและทรงพลัง
บรรยากาศการฝึกซ้อมขบวนรำของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอาคม ศรีพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษานางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายกิตติพงศ์ จันทร์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2569 โดยนำเสนอชุดการแสดง “ฟ้อนไทภูเขา” ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาของชาวภูไท ผ่านการฟ้อนรำที่งดงามและทรงพลัง
ทั้งนี้การแสดงชุด “ฟ้อนไทภูเขา” มีผู้แสดงจำนวน 80 คน ภายใต้การฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงโดย นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุมนางสาวชัชฎา สิทธิโสม นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สำหรับการ“ฟ้อนไทภูเขา” เป็นการแสดงที่สะท้อนภาพชีวิตของชาวภูไท ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาภูพาน โดยนำเสนอวิถีการดำรงชีวิตจากการพึ่งพาธรรมชาติ การเดินขึ้นภูเขาเพื่อหาของป่า การเก็บพืชพันธุ์ต่าง ๆ มาใช้ประกอบอาหาร อาทิ การขุดหาหน่อไม้ เก็บเห็ด เก็บผักหวาน เก็บใบย่านาง และการตัดหวาย ซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
การแสดงชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจและพัฒนารูปแบบจาก วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ถ่ายทอดผ่านลีลาการฟ้อนที่อ่อนช้อย ผสมผสานกับจังหวะดนตรีพื้นบ้าน เริ่มต้นด้วยลายภูไทในจังหวะช้า ก่อนปรับเข้าสู่ท่วงทำนองที่สนุกสนาน สะท้อนความเข้มแข็ง ความรื่นเริง และความผูกพันของชุมชนภูไท
ด้านการแต่งกาย ผู้แสดงได้ออกแบบให้คงเอกลักษณ์ของชาวภูไท โดยฝ่ายหญิงสวมเสื้อแขนกระบอก ใช้ผ้าสไบไหมแพรวาสีแดง นุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่สีดำ ประดับเครื่องเงิน และสะพาย “กระม้อง” เครื่องจักสานสำหรับใส่ของใช้ในวิถีชีวิต ส่วนฝ่ายชายสวมเสื้อสีคราม นุ่งกางเกงขาก๊วย ใช้ผ้าแพรวาสีแดงพันศีรษะและมัดเอว พร้อมสะพายย่ามลายขิด สะท้อนอัตลักษณ์และความงดงามของชาติพันธุ์ภูไท โดยจะทำการแสดงในภาคกลางวันของวันที่ 30 กรกฎาคม 2569
นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ “ร่วมสืบสานศิลป์ภูไท สืบทอดคุณค่าวัฒนธรรมอีสาน ผ่านพลังเยาวชนอาชีวศึกษาอุบลราชธานี”