สาวเจ้าของคลิปไวรัล 12 ล้านวิว เปิดใจช่วยหนุ่มเดินเท้าตามหาลูก จบด้วยภาพกอดสุดซึ้งทั้งน้ำตา พ่อรับผิดอดีต เคยติดยา-ติดคุก ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่

ราชบุรี – จากคลิปไวรัลที่สร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วประเทศ มียอดรับชมทะลุ 12 ล้านวิว หลังหญิงสาวชาวราชบุรีขับรถรับชายแปลกหน้าที่กำลังเดินเท้าจากสถานีรถไฟราชบุรีไปยังวัดใหม่สี่หมื่น ดำเนินสะดวก เพื่อตามหาลูกชาย ก่อนเรื่องราวจะจบลงด้วยภาพสุดซึ้ง เมื่อพ่อลูกได้พบหน้ากันอีกครั้งและโผเข้าสวมกอดกันทั้งน้ำตา จนกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
วันนี้ ( 26 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับ น.ส.ช่อผกา วังเย็น หรือ “ชบา แก้ว” เจ้าของเฟซบุ๊กที่โพสต์คลิปดังกล่าว โดยเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ขณะขับรถกลับจากทำงานและพบชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนบริเวณสามแยกบ้านไร่–วัดเพลง ลักษณะก้มหน้าเดินเพียงลำพัง จึงแวะสอบถามร้านค้าหน้าบ้าน กระทั่งทราบว่าชายคนดังกล่าวกำลังถามเส้นทางไปอำเภอดำเนินสะดวก
ต่อมาระหว่างเดินทางกลับจากตลาดนัด ยังพบชายคนเดิมเดินอยู่บนถนน จึงเกิดความสงสาร ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม และน้ำดื่มไปให้ พร้อมสอบถามว่าจะเดินทางไปที่ใด ก่อนทราบว่าเขาต้องการเดินไปวัดใหม่สี่หมื่นเพื่อตามหาลูกชาย แต่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีเงินติดตัวเพียงพอจะเดินทาง
หลังกลับมาปรึกษาแฟน ทั้งคู่จึงตัดสินใจขับรถกลับไปรับชายคนดังกล่าวและพาไปส่งที่วัดใหม่สี่หมื่น โดยระหว่างทางทราบว่า ชายคนนี้นั่งรถไฟมาจากภาคใต้ ลงที่สถานีรถไฟราชบุรี ก่อนเดินเท้ามาเรื่อย ๆ เพราะไม่รู้จักเส้นทาง
น.ส.ช่อผกา กล่าวว่า ตนไม่ได้คิดว่าจะมีคนสนใจเรื่องนี้ เพียงต้องการช่วยเหลือคนที่กำลังลำบาก และให้ลูกสาวถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานว่าได้ช่วยเหลือจริง เพราะปัจจุบันการช่วยเหลือคนแปลกหน้าต้องระมัดระวัง เมื่อเดินทางถึงวัด ชายคนดังกล่าวรีบลงจากรถและก้มกราบด้วยความซาบซึ้ง ก่อนที่ลูกชายจะวิ่งเข้ามาสวมกอดพร้อมร้องเรียก “พ่อ” ทำให้ตนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
“ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย แค่สงสาร อยากให้เขาได้เจอลูก บางคนอาจมองว่าเขาเคยทำผิดหรือเป็นคนไม่ดี แต่สำหรับหนู คนเราควรได้รับโอกาส หากเขาตั้งใจกลับตัวก็อยากให้สังคมเปิดใจ เพราะสุดท้ายคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูก” น.ส.ช่อผกา กล่าว
ด้านนายนันทพงศ์ อำลอย อายุ 35 ปี ชาวอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เป็นพ่อในคลิป เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีปัญหาภายในครอบครัวจนต้องออกจากบ้าน ไปรับจ้างทำงานในไร่สับปะรด และขาดการติดต่อกับลูกชายนานเกือบ 5 เดือน อีกทั้งยังไม่สามารถติดต่ออดีตภรรยาได้ เนื่องจากถูกบล็อกทุกช่องทาง
เมื่อสืบทราบว่าลูกชายพักอาศัยอยู่ที่วัดใหม่สี่หมื่น จึงตัดสินใจเดินทางจากสถานีรถไฟปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังสถานีรถไฟราชบุรี ด้วยเงินติดตัวเพียง 50 กว่าบาท หลังซื้อตั๋วและอาหาร เหลือเงินเพียงกว่า 20 บาท ก่อนเดินเท้าตามหาวัดตั้งแต่ช่วงสาย แม้จะหลงทาง เหนื่อย และแทบหมดแรง แต่ความคิดถึงลูกทำให้เดินหน้าต่อ กระทั่งได้รับความช่วยเหลือจาก น.ส.ช่อผกา
นายนันทพงศ์ ยอมรับว่า อดีตเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนถูกจำคุก ส่งผลให้ครอบครัวแตกแยกและต้องห่างจากลูก ปัจจุบันเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว และตั้งใจกลับตัวเป็นคนดี อย่างไรก็ตาม ยังไม่พร้อมรับลูกกลับไปดูแล เพราะยังไม่มีงานทำและที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เชื่อว่าการให้ลูกอยู่ในความดูแลของวัดจะทำให้ได้รับการศึกษาและมีอนาคตที่ดีกว่า พร้อมกล่าวขอบคุณหลวงพ่อและคุณชบาที่ให้ความช่วยเหลือในวันที่ชีวิตมืดมนที่สุด
ขณะที่พระครูโสภณจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น เปิดเผยว่า เด็กชาย “น้องออโต้” ถูกคุณย่านำมาฝากไว้กับวัดเมื่อประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมา โดยทางวัดให้การอุปการะทั้งที่พัก อาหาร และส่งเสียให้เรียนหนังสือ จนเด็กมีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับวันที่ผู้เป็นพ่อเดินทางมาถึงวัด หลังแจ้งว่าเป็นพ่อของน้องออโต้ ทางวัดได้ให้คนไปตามเด็กมา ทันทีที่เด็กเห็นหน้าพ่อก็รีบวิ่งเข้ามากอดพร้อมร้องเรียก “พ่อ” ด้วยความดีใจ เป็นภาพที่สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จนหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
อย่างไรก็ตาม เจ้าอาวาสยืนยันว่า ในขณะนี้ยังไม่สามารถให้ผู้เป็นพ่อรับลูกกลับไปดูแลได้ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านอาชีพและที่อยู่อาศัย อีกทั้งผู้ที่นำเด็กมาฝากไว้กับวัดคือคุณย่า ดังนั้นหากจะรับตัวเด็กกลับ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ ทางวัดไม่ได้ปิดกั้นการพบลูก ผู้เป็นพ่อสามารถเดินทางมาเยี่ยมลูกได้ตลอด พร้อมเตรียมหารือแนวทางช่วยเหลือให้มีงานทำและสามารถตั้งหลักชีวิตใหม่ โดยหวังว่าสังคมจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้เริ่มต้นใหม่ เพราะไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของคนในครอบครัว.