มั่นใจ!สนามสอบผู้บริหารท้องถิ่นที่ขอนแก่นไม่มีโกง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-บรรยากาศการสอบผู้บริหารท้องถิ่นคึกคัก ทุกคนมั่นใจโปร่งใส 100% ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบทุกรูปแบบ
วันนี้(26 ก.ค.) บรรยากาศการเข้าสอบสรรหาข้าราชการ หรือพนังงานส่วนท้องถิ่น สายให้ดำรงตำแหน่ง สายงานงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขอนแก่นมีสนามสอบ รวม 6 สนามสอบโดยเฉพาะ สนามสอบคณะวิศวะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิต มข.ฝ่ายมัธยม มอดินแดงและโรงเรียนขามแก่นนคร เจ้าหน้าที่ได้นำข้อสอบเข้ามาในบริเวณสนามสอบคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มข.และนำข้อสอบทั้งหมดขนย้ายขึ้นไปยังห้องสอบทันที
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทุกคนยังเชื่อมั่นในความโปร่งใสยุติธรรม ของการสอบในครั้งนี้รู้สึกไม่กังวล
นายศิรประสงค์ หมื่นสีดา ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ กล่าวว่า เดินทางมาจากอำเภอน้ำพองเดินทางมาประมาณ 30 กม. แต่เช้าเพราะด้วยสนามสอบ มข. มีคนมาสอบเยอะ ถ้ามาช้าจะไม่มีที่จอดรถ หลังจากนั้นเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อทบทวนก่อนเข้าห้องสอบเวลา 09.00 น.
การเตรียมตัวมีทั้งติวเตอร์ออนไลน์ อ่านหนังสือเตรียมตัวมาประมาณ 90% มาสอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มั่นใจ 100% ในเรื่องกระบวนการจัดการสอบว่ามีความโปร่งใส 100% และในฐานะผู้เข้าสอบมั่นใจ 100% ว่าจะสอบได้ในครั้งนี้
ขณะที่ผู้เข้าสอบอีกราย (ไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุล) กล่าวว่า โดยส่วนตัวมีความมั่นใจในเรื่องของการควบคุมการสอบและในเรื่องการตรวจข้อสอบยังมีความมั่นใจในความถูกต้อง ไม่มีความกังวล ว่าจะมีการโกงเพราะว่ายังมีความมั่นใจว่าผู้รับผิดชอบการดูแลเรื่องการสอบ ยังยึดมั่นในความถูกต้อง และให้ความเป็นธรรมกับผู้สอบทุกคนวันนี้พร้อมมาก 100%