สลด!กระบะขนผักอัดท้ายพ่วงดับ 2 ศพ ป้ากอดหลานวัยแบเบาะรอดปาฏิหาริย์

กาฬสินธุ์-เกิดอุบัติเหตุกลางดึก รถกระบะบรรทุกผักสดพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงอย่างจัง บนถนนสายกาฬสินธุ์–สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ แรงกระแทกทำให้คนขับและหญิงสาวเสียชีวิตคาซากรถ 2 ราย ขณะที่หญิงวัย 32 ปี ซึ่งอุ้มหลานวัยไม่ถึง 1 ขวบไว้ในอ้อมแขน รอดชีวิตพร้อมเด็กน้อยอย่างปาฏิหาริย์
เมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้(26 ก.ค.) ร.ต.อ.นิกร พินิจมนตรี พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ รับแจ้งเหตุรถกระบะชนท้ายรถบรรทุกพ่วง บริเวณใกล้ทางเข้าเทศบาลตำบลโพนทอง ช่วงมอดินแดง ถนนกาฬสินธุ์–สมเด็จ ฝั่งขาออกจากตัวเมือง พื้นที่ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์ หน่วยกู้ภัยกาฬสินธุ์ และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่เข้าตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุพบเศษผักสดทั้งแตงกวา มะเขือ และมะเขือเทศ กระจัดกระจายเต็มพื้นถนน ข้างกันพบรถกระบะโตโยต้า รีโว่ สีขาว ทะเบียน บพ 305 ยโสธร สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ชนอัดติดท้ายรถบรรทุกพ่วง ทะเบียน 85-9227 ขอนแก่น จนห้องโดยสารฝั่งคนขับเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในนานกว่า 20 นาที ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ 2 ราย ทราบชื่อคือ นายสมใจ จุลเสริม อายุ 39 ปี คนขับรถ และนางสาวอริญา อายุ 26 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด
ส่วนผู้รอดชีวิตอีก 2 ราย คือ นางสาววยุดา จุลเสริม อายุ 32 ปี ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และเด็กทารกวัยไม่ถึง 1 ปี ลูกของนางสาวอริญา ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ในอ้อมกอดของนางสาววยุดา ทำให้เด็กปลอดภัย ก่อนเจ้าหน้าที่รีบนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด
นางสาววยุดา กล่าวว่า ทั้งหมดเดินทางออกจากจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำผักสดไปส่งลูกค้าที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสมใจ ผู้เป็นสามี ทำหน้าที่ขับรถ ภายในรถมีผู้โดยสาร 4 คน คือ ตนเอง สามี หลานสาว และลูกของหลานสาว ระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดฝัน รถพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงอย่างแรงจนตั้งตัวไม่ทัน ส่งผลให้สามีและหลานสาวเสียชีวิต ส่วนตนและเด็กน้อยรอดชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อ
ด้านนายดนัย ศรีรักษา อายุ 32 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง กล่าวว่า กำลังขับรถบรรทุกมันสำปะหลังเพื่อไปจอดพักรอเวลาโรงงานเปิดรับสินค้า โดยได้เบี่ยงรถชิดขวาเพื่อเตรียมกลับรถมาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนจะได้ยินเสียงดังสนั่นจากด้านท้าย และพบว่ารถกระบะได้พุ่งชนท้ายรถของตนอย่างรุนแรง
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บพยานหลักฐาน พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและคนขับรถบรรทุกพ่วง รวมทั้งจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป