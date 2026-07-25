ททท.อยุธยา ชวนชิมมิชลินกลางเมืองมรดกโลก เปิดงาน “อยุธยาอร่อยรส เสน่ห์ไทย–ญี่ปุ่น” สัมผัส 5 ประสาทรับเสน่ห์สองวัฒนธรรม

พระนครศรีอยุธยา - ททท.พระนครศรีอยุธยา เปิดงาน “อยุธยาอร่อยรส เสน่ห์ไทย–ญี่ปุ่น (Taste of Ayutthaya)” ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ชวนนักท่องเที่ยวลิ้มรสเมนูร้านดังระดับมิชลิน สตรีทฟู้ด และกุ้งเผาชื่อดัง พร้อมเวิร์กช็อป ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงไทย–ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเสน่ห์เมืองมรดกโลกผ่านประสบการณ์ทั้ง 5 ประสาทสัมผัส
เวลา 18.00 น. วันนี้ ( 25 ก.ค.) ที่หมู่บ้านญี่ปุ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมไทย–ญี่ปุ่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคึกคัก
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00–21.00 น. ภายใต้โครงการ “Feel All The Feelings @ Ayutthaya : ศิลป์ 2 แผ่นดิน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ของพื้นที่ในรูปแบบประสบการณ์จริง สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทาง พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น
ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ผ่านความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น อดีตชุมชนชาวญี่ปุ่นที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รสชาติ กลิ่น สีสัน เสียง และบรรยากาศ
ไฮไลต์ของงานคือการลิ้มรสเมนูจากร้านอาหารแนะนำระดับมิชลิน ร้านอาหารชื่อดังของจังหวัด สตรีทฟู้ด กุ้งเผาอยุธยารสเด็ด และเครื่องดื่มสไตล์ไทย–ญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในขนมโบราณ เวิร์กช็อปทำเครื่องหอมไทย เทียนหอม และถุงหอม ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในรูปแบบร่วมสมัย
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปะร่วมสมัยไทย–ญี่ปุ่น การแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดยูกาตะ หรือแฟชั่นไทยร่วมสมัย พร้อมจุดเช็กอินและมุมถ่ายภาพภายในหมู่บ้านญี่ปุ่น ที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัว
ททท. คาดหวังว่างาน “อยุธยาอร่อยรส เสน่ห์ไทย–ญี่ปุ่น (Taste of Ayutthaya)” จะช่วยสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่น พร้อมตอกย้ำเสน่ห์ของอาหารไทยและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผ่านประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาเยือนเมืองมรดกโลกแห่งนี้.