ฮือฮา! พบไหโบราณซุกใต้ฐานพระ วัดโขลงสุวรรณคีรี เปิดออกพบพระสมเด็จกว่า 600 องค์ พร้อมแผ่นจารึกฝากผู้พบร่วมสร้างวัด

ราชบุรี - คนงานปรับภูมิทัศน์วัดโขลงสุวรรณคีรี จ.ราชบุรี พบไหโบราณ 2 ใบซุกใต้ฐานพระพุทธรูป ภายในบรรจุพระสมเด็จปู่ภู วัดอินทรวิหาร รวม 623 องค์ พร้อมแผ่นจารึกของอดีตเจ้าอาวาส ฝากผู้ที่พบเห็นนำปัจจัยจากพระเครื่องร่วมทำนุบำรุงวัด สร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน
วันนี้ (25 ก.ค. ) พระครูวชิรสุวรรณวงค์ วิ เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี พร้อมด้วยนายอดุลย์ พิมเพราะ กำนันตำบลคูบัว และคณะกรรมการวัด ร่วมตรวจสอบไหโบราณทั้ง 2 ใบ หลังคนงานที่กำลังเคลื่อนย้ายหอฉันและปรับภูมิทัศน์ภายในวัด ขุดพบไหซุกอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปบริเวณหอฉัน
จากการเปิดตรวจสอบ พบพระสมเด็จปู่ภู วัดอินทรวิหาร ลักษณะเป็นพระเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จ บรรจุอยู่ในไหใบแรก 295 องค์ และไหใบที่สอง 328 องค์ รวมทั้งสิ้น 623 องค์ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2463-2475
นอกจากนี้ ยังพบแผ่นปูนจารึกข้อความของพระครูสิทธิวชิราธร อดีตเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ระบุว่าพระทั้งหมดถูกบรรจุและฝังไว้เมื่อปี พ.ศ. 2534 พร้อมฝากข้อความถึงผู้ที่ค้นพบในอนาคตว่า หากมีการนำพระเครื่องออกให้บูชา ขอให้นำปัจจัยที่ได้รับร่วมทำนุบำรุงและพัฒนาวัด เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเจตนารมณ์ของผู้สร้าง
พระครูวชิรสุวรรณวงค์ วิ เปิดเผยว่า การค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ระหว่างดำเนินโครงการย้ายอาคารหอฉันให้เป็นแนวเดียวกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย รองรับกิจกรรมของชุมชน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัด โดยไม่คาดคิดว่าจะพบไหโบราณพร้อมพระสมเด็จจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ใต้ฐานพระ
ทั้งนี้ ทางวัดได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนโครงการย้ายและปรับปรุงหอฉัน ซึ่งใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 650,000 บาท และงบปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมอีกราว 300,000 บาท เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดให้เป็นระเบียบ สวยงาม และรองรับการใช้ประโยชน์ของส่วนรวมในอนาคต.