ดินสไลด์ทับคนงานสร้างเสาตอม่อริมถนน 331 ดับ 1 เจ็บ 1 ขณะลงหลุมวัดระยะก่อสร้าง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดเหตุดินสไลด์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเสาตอม่อริมถนนสาย 331 พื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทับคนงานขณะลงไปวัดระยะในหลุม ส่งผลให้แรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิตคาที่ 1 ราย และคนงานชาวไทยได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ พร้อมตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
เวลา 18.00 น. วันนี้ ( 25 ก.ค.) ร.ต.ท.ปฏิพัทธ์ มาแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุดินสไลด์ภายในพื้นที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งริมถนนสาย 331 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย จึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา พร้อมเดินทางเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหลุมก่อสร้างเสาตอม่อ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือและปั๊มหัวใจนาย NAY ZAR KYAW อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา เพื่อยื้อชีวิตระหว่างรอทีมแพทย์เดินทางมาถึง แต่แพทย์ตรวจสอบแล้วพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
นอกจากนี้ ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย คือ นายอุรุพงษ์ ชาลวันกุมภีร์ อายุ 43 ปี ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อให้แพทย์รักษา
จากการสอบถามคนงานในพื้นที่เกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่า ขณะเกิดเหตุกำลังดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ โดยผู้เสียชีวิตได้ลงไปภายในหลุมเพื่อวัดระยะสำหรับการก่อสร้าง ระหว่างปฏิบัติงานเกิดดินบริเวณปากหลุมสไลด์ลงมาอย่างกะทันหัน ทับร่างผู้เสียชีวิต ขณะที่คนงานคนไทยสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้ทัน แต่ผู้เสียชีวิตถูกดินทับจนไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ก่อนดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ และตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างต่อไป