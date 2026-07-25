ทะเลบางแสน เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ทำนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำคาดเกิดจากแพลงก์ตอนสีน้ำตาล

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ทะเลบางแสน เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทำนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำส่งผลบรรยากาศไม่คึกคัก ผู้ประกอบการเผยเกิดขึ้น 2-3วันแล้ว สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบ เบื้องต้นคาดเกิดจากแพลงก์ตอนสีน้ำตาล แต่ต้องรอผลยืนยันที่ชัดเจน
วันนี้ (25 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ว่าไม่คึกคักเหมือนเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซ้ำยังมีท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา จากผลของน้ำทะเลที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล จนทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาถึงชายหาดบางแสนต่างพากันเปลี่ยนใจไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆของจังหวัดแทน
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาถึงพื้นที่แล้วไม่เปลี่ยนใจ บางส่วนก็ยังคงลงเล่นน้ำโดยไม่หวั่นกลัวเรื่องผลกระทบจากสภาพน้ำทะเล
ขณะที่ส่วนใหญ่เลือกที่จะนั่งรับประทานอาหารและพักผ่อนบนเตียงผ้าใบ และพื้นที่โล่งที่เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำเสื่อมาปูนั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถาม นายสมบัติ เจียรสิงหกุล ผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบริมชายหาดบางแสน ทราบว่าน้ำทะเลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมาได้ประมาณ 2–3 วันแล้ว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ
เบื้องต้นทราบว่าเกิดจากแพลงก์ตอนสีน้ำตาล ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม หรือแพลงก์ตอนสีเขียว แต่แพลงก์ตอนสีน้ำตาลชนิดนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนแพลงก์ตอนสีเขียวที่มักทำให้น้ำดูสกปรก
" จากประสบการณ์ที่พบ นักท่องเที่ยวยังสามารถลงเล่นน้ำได้โดยไม่เกิดอาการคัน และน้ำทะเลยังคงมีลักษณะปกติ เพียงแต่สีเปลี่ยนไป ต่างจากช่วงที่เกิดแพลงก์ตอนสีเขียวซึ่งมักมีความข้นและเกิดฟองบนผิวน้ำ ซึ่วเหตุการณ์น้ำทะเลเป็นสีน้ำตาล เพิ่งพบเป็นครั้งแรก ส่วนที่พบเป็นประจำคือปรากฏการณ์น้ำทะเลสีเขียวหรือคราบน้ำมันที่ลอยเข้าฝั่ง"
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต่างรอผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำและการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนต่อไป
ด้าน นายสุรชาติ ชัยสีหา อายุ 47 ปี นักท่องเที่ยวจาก อ.พานทอง จ.ชลบุรี เผยว่าตั้งใจพาครอบครัวมาเล่นน้ำทะเลบางแสส แต่เมื่อเห็นน้ำทะเลมีสีน้ำตาลผิดปกติ จึงไม่กล้าให้ลูกลงเล่นน้ำ แม้จะเดินทางมาบางแสนเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยพบเห็นน้ำทะเลมีสีลักษณะนี้มาก่อน
และยังบอกอีกว่า ทะเลสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่นเหม็นเพียงแต่สีของน้ำดูแปลกตาและทำให้ไม่มั่นใจในความปลอดภัย