สองสามีภรรยาลูก ดับปริศนา ร้อง “ปวีณา” ข้องใจจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในไอซียู ตำรวจพาชี้จุด รพ.อ่างทอง พบไร้เงากล้องวงจรปิด

อ่างทอง – ตำรวจ พฐ. พาสองสามีภรรยาผู้สูญเสียทารกวัย 5 วัน เข้าชี้จุดและตรวจสอบกล้องวงจรปิด รพ.อ่างทอง หลังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต สงสัยโยงเคสจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องไอซียูเด็ก ขณะที่ “ปวีณา” นำทีมเข้าพบ สสจ.อ่างทอง ลุยจี้ผลชันสูตรจากนิติเวช รพ.ตำรวจ เบื้องต้นพบในห้องไอซียูไร้กล้อง วงจรปิด ตำรวจเร่งเช็กจุดอื่นเพิ่ม
วันนี้ (25 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ได้นำตัวสองสามีภรรยาผู้สูญเสียลูกน้อยที่เพิ่งคลอดได้เพียง 5 วัน เข้าชี้จุดและขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณห้องไอซียู โรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หลังครอบครัวยังคงติดใจและสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของทารก ก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และเดินทางกลับไปยัง สภ.สามโก้ เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย
สำหรับคดีดังกล่าวนั้น นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้นำสองสามีภรรยาผู้เสียหายเข้าพบ นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นพ.สสจ.อ่างทอง เพื่อมอบข้อมูลเกี่ยวกับอาการและการเสียชีวิตของทารก เนื่องจากทางพ่อและแม่ตั้งข้อสงสัยว่า สาเหตุการติดเชื้อจนเสียชีวิตอาจมีความเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในห้องไอซียูเด็กหรือไม่ พร้อมร่วมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียหายอย่างถึงที่สุด
ทางด้านมูลนิธิปวีณาฯ ระบุว่า จะเฝ้าติดตามผลการชันสูตรศพทารกอย่างใกล้ชิดจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าทารกติดเชื้อชนิดใดและมีสาเหตุการเสียชีวิตจากอะไรแน่ รวมถึงติดตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจากทาง สสจ.อ่างทอง อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน นางปวีณา ยังได้ประสานไปยัง พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง, พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสื้อ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง และ พ.ต.อ.กัณตภณ ธนาปินปั่นสกุล ผกก.สภ.สามโก้ จ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ภายในห้องไอซียูเด็กไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดอื่นๆ โดยรอบเพิ่มเติม โดยมูลนิธิปวีณาฯ จะร่วมติดตามความคืบหน้าของคดีกับทีมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และ ผกก.สภ.สามโก้ ต่อไป