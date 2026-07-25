” รังสิมา“ พลิกบทบาทอดีต สส. เปิด “บ้านรังสิมา” ศูนย์อาหารราคาถูก 5-50 บาท วันแรกคนแห่อุดหนุนแน่น

สมุทรสงคราม – จากอดีต สส.หญิงฝีปากกล้าในสภา อดีต สส.สมุทรสงคราม 5 สมัย พลิกบทบาทครั้งใหม่ สวมผ้ากันเปื้อนเปิด “ศูนย์อาหารบ้านรังสิมา” ขายอาหารราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 บาท หลังเปิดวันแรกมีประชาชนเดินทางมาอุดหนุนและร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี หรือ หมอโอ๋ เปิดเผยว่า หลังตัดสินใจวางมือจากการเมืองในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เนื่องจากต้องดูแลสุขภาพจากหลายโรครุมเร้า ทั้งโรคหัวใจโต โรคหลอดเลือด และเนื้องอกหลายจุดในร่างกาย จึงเลือกกลับมาทำสิ่งที่รักมาตลอด นั่นคือการทำอาหาร
“หมอโอ๋” เล่าว่า สาเหตุที่เปิดศูนย์อาหารแห่งนี้ เนื่องจากมีอุปกรณ์เครื่องครัวและซุ้มอาหารสแตนเลสที่เคยลงทุนไว้ตั้งแต่ปี 2544 สมัยดำรงตำแหน่ง สส. มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท รวมทั้งมีสูตรอาหารที่คิดค้นและพัฒนาด้วยตัวเอง จึงอยากนำสิ่งที่มีอยู่กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงถ่ายทอดสูตรอาหารให้ลูกหลานสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต
สำหรับเมนูภายในร้านมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งข้าวหมูแดง ก๋วยจั๊บ ผัดไทย ข้าวคลุกกะปิ ขนมจีนแกงเขียวหวาน หมูปิ้ง ส้มตำ ลาบ น้ำตก ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ ต้มยำน่องไก่ ของทอด ลูกชิ้นย่าง และน้ำผลไม้ปั่น โดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 5 บาท ขณะที่เมนูทั่วไปไม่เกิน 50 บาท ส่วนเมนูพิเศษจะคิดราคาตามต้นทุนวัตถุดิบ
อดีต สส.รังสิมา กล่าวว่า แม้ปัจจุบันวัตถุดิบจะมีราคาสูงขึ้น แต่ยังตั้งใจขายอาหารในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ เนื่องจากมีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว ไม่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าหรือเงินลงทุนเพิ่มเติม จึงสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้
รูปแบบการให้บริการของศูนย์อาหารบ้านรังสิมา จะเน้นอาหารสั่งกลับบ้านและบริการจัดส่ง เพื่อควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย แต่ในวันเปิดร้านได้เปิดพื้นที่ให้นั่งรับประทานเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะบรรยากาศที่ “หมอโอ๋” ลงมือผัดไทยเองและพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เมื่อถามถึงโอกาสกลับเข้าสู่สนามการเมืองอีกครั้ง นางสาวรังสิมา กล่าวว่า ขณะนี้ขอให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพก่อน หากร่างกายแข็งแรงในอนาคตก็อาจกลับมาช่วยงานการเมืองได้ แต่คงไม่กลับไปลงสมัคร สส. อีก เพราะการทำหน้าที่ต้องใช้กำลังกายอย่างมาก ทั้งการลงพื้นที่และพบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง
“การเปิดศูนย์อาหารบ้านรังสิมา ไม่ใช่เพียงการค้าขาย แต่เป็นการใช้ชีวิตหลังการเมืองให้เกิดประโยชน์ สร้างงานให้ครอบครัว รักษาสูตรอาหารที่คิดค้นขึ้นมา และยังได้พบปะช่วยเหลือชาวสมุทรสงครามในอีกบทบาทหนึ่ง”
จากอดีตนักการเมืองหญิงเจ้าของลีลาอภิปรายดุเดือดในสภา วันนี้ “หมอโอ๋” รังสิมา รอดรัศมี เปลี่ยนเวทีจากห้องประชุม มาอยู่หน้าเตาร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟอาหารราคาประหยัดให้ประชาชน เป็นอีกภาพชีวิตหลังการเมืองที่เรียบง่าย แต่ยังคงมีสีสันและเข้าถึงผู้คนไม่ต่างจากวันวาน
ศูนย์อาหารบ้านรังสิมา ตั้งอยู่ริมถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00-20.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด