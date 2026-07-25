แชร์ว่อน!คลิปชายไร้บ้านยืนแอ่นฉี่ลงคูเมืองเชียงใหม่ ชาวเน็ตแซวพบแล้วต้นกำเนิดน้ำเล่นสงกรานต์-เผยเห็นชินตา

เชียงใหม่-โซเชียลแชร์ว่อนคลิปชายไร้บ้านยืนแอ่นปัสสาวะลงคูเมืองเชียงใหม่ พร้อมแซวว่าเป็นการค้นพบจุดกำเนิดน้ำเอาไว้ใช้เล่นสงกรานต์ ขณะที่ชาวบ้านชี้พบเห็นเป็นประจำหวั่นกระทบภาพลักษณ์ที่ดีของเมือง วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
วันนี้(25ก.ค.69)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ผู้ใช้TikTokชื่อ "@cyrus_wechsuwan"โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกการกระทำที่ไม่เหมาะสมของผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ได้ โดยผู้ชายคนดังกล่าวที่ไม่สวมเสื้อเผยให้เห็นรอยสักและใส่กางเกงขาสั้น ได้ยืนอยู่บนทางเท้าเรียบคูเมืองเชียงใหม่และปัสสาวะลงไปในคูเมืองเชียงใหม่ โดยไม่แยแสผู้คนและรถราที่สัญจรไปมาตลอดเวลาในช่วงกลางวัน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วผู้ชายคนดังกล่าวได้เดินออกไปจากจุดดังกล่าวด้วยท่าทีสบายอารมณ์อีกด้วย
ทั้งนี้ผู้โพสต์คลิปได้บรรยายข้อความด้วยว่า "โคตรเท่ห์เลยพี่ แบบนี้ต้องส่งเสริม" ซึ่งภายหลังจากที่โพสต์แล้วปรากฏว่ามีการแชร์ต่อและมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น "ต้นกำเนิดน้ำประปานครพิงค์","เดี๋ยวสงกรานต์ไปเล่นน้ำนี้ต่อ","สงกรานต์ปุ๊บตักน้ำคูเมืองสาด ก็ว่าคันๆ","แค่หลับตา ก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าใครมองแล้ว", "เชียงใหม่ อะไรก็ได้" หรือ "เจอทุกวันครับแถวหน้า รพ.ราม" เป็นต้น
เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุตามคลิปดังกล่าวอยู่ริมคูเมืองด้านนอกช่วงหน้าโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยจากการสอบถามผู้อยู่ใกล้เคียงจุดดังกล่าวระบุว่า ผู้ชายคนดังกล่าวคนไทยและเป็นหนึ่งในคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่รอบๆคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้มีให้พบเห็นอยู่ตลอด และอยากให้หน่วนงานเกี่ยวข้องช่วยเข้มงวดตรวจตราเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยาวด้วย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่และชุมชน