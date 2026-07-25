(คลิป)ตชด.แกะรอยสกัดจับผัวเมียชาวพะเยา ขับรถพ่วงขนมันสำปะหลังซุกไอซ์

เชียงราย – ตำรวจตระเวนชายแดน แกะรอยรถพ่วงต้องสงสัยเข้าพื้นที่-จอดที่เปลี่ยว ก่อนเข้าลานบรรทุกมันสำปะหลัง ล่องออกจากเวียงเชียงรุ้ง-เชียงราย กลางดึก ก่อนประสาน ตร.สกัดค้นพบผัวเมียคนพะเยาซุกไอซ์ด้วย
พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตชด.ภาค 3,พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผกก.ตชด.32,พ.ต.ท.อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.337 และหัวหน้าชุด ศอ.ปส.ตชด.ภาค 3 พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพย์วารี ผบ.ร้อย ตชด.327 นำเจ้าหน้าที่ ตชด.ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์จำนวน 2 กระสอบ และจับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดีจำนวน 2 คน
หลังเจ้าหน้าที่ ตชด.แกะรอยรถบรรทุกพ่วงต้องสงสัย ซึ่งพบขับเข้าไปในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย มุ่งไปทาง อ.เวียงเชียงรุ้ง ก่อนขับไปในที่เปลี่ยวและลับตานานประมาณ 5 นาที แล้วขับเข้าไปในลานรับซื้อมันสำปะหลังแห่งหนึ่งใน ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง และขนเอามันสำปะหลังตากแห้งขึ้นบนหลังรถ ก่อนขับออกไปทาง อ.เมืองเชียงราย ขึ้นถนนพหลโยธิน
เจ้าหน้าที่จึงประสานสภ.แม่ลาว - ด่านตรวจยาเสพติดป่าตึง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ให้ร่วมกันสกัดเอาไว้เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.(24 ก.ค.)ที่ผ่านมา ในรถพบนายรังสรร อายุ 42 ปี เป็นคนขับ และแฟนสาวคือ น.ส.วิไลพร อายุ 35 ปี นั่งมาด้วยโดยทั้งคู่เป็นชาว ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
และพบกระสอบฟางสีขาวบรรจุไอซ์ห่อพลาสติก 2 กระสอบ รวม 58 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 58 กิโลกรัม ซุกซ่อนปนกับสัมภาระในห้องโดยสาร จึงจับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาว่า "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า"
จากนั้นนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ลาว เพื่อสอบสวนขยายผลดำเนินคดี.