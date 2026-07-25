รวบหนุ่มวัย 20 รัว M16 ใส่รุ่นพี่พร้อมพวกเจ็บ 3 อ้างแค้นที่พยายามข่มขื่นเมียท้อง

อุบลราชธานี-ผัวแค้นรุ่นพี่อ้างจะมามาไถ่รถยนต์ ทั้งที่ก่อนหน้าเคยพยายามข่มขืนเมียสาวท้องอ่อน ออกอุบายให้มาหาเมียที่บ้าน ก่อนคว้าเอ็ม 16 ซุ่มข้างบ้านรัวยิงยับ เจ็บ 3 รายจนต้องหามส่งโรงพยาบาล พบประวัติเพิ่งพ้นคุก คดีฆ่า-อยู่ระหว่างประกันตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระทึกขวัญกลางดึก คืนที่ผ่านมา(24 ก.ค.)เวลาประมาณ 02.50 น. ศูนย์วิทยุราชธานี สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 125 หมู่ 2 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี, พ.ต.ท.นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.กิติพงษ์ สาลีวรรณ สว.สส.สภ.เมือง พร้อมกำลังชุดสืบสวนเวร จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน บค 2453 บึงกาฬ ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 5.56 ตกลงไปในทุ่งนา หลังบ้านที่เกิดเหตุ สอบถามเบื้องต้นในรถมีโดยสารมากับรถกระบะทั้ง 4 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 3 ราย นายวิษณุ หรือวาย เถาว์สอน อายุ 31 ปี, นายวราวุฒิ หรือน้อย ขาวผ้วน อายุ 25 ปี และ นายพีระศักดิ์ หรือเฟิร์น วิชัยภาพ อายุ 30 ปี ส่วนนายเอกรัตน์ หรืออิ๋ว แดงกัน อายุ 27 ปี ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน ขณะที่การตรวจสอบรอบบริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. จำนวน 10 ปลอก ตกอยู่บริเวณข้างห้องครัว
สอบถามนายบุญมี วะสุรีย์ อายุ 61 ปี เจ้าของบ้าน ให้การว่าผู้ก่อเหตุคือ นายพายุ อาจพันธ์ อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นลูกเขยของตน หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุดสืบสวนจึงได้เร่งติดตามจับกุม จนทราบว่านายพายุได้หลบหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าปิดล้อมจับกุมนายพายุ ที่หน้าบ้านเลขที่ 24/29 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษของวันเดียวกัน
จากการสอบสวนปากคำ นายพายุ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยเปิดเผยสาเหตุสะเทือนขวัญที่ลงมือว่า เกิดจากความแค้นส่วนตัว เนื่องจากนายวิษณุ ผู้บาดเจ็บ เคยพยายามจะข่มขืนภรรยาของตนในตอนที่กำลังตั้งท้องได้เดือนเศษ แต่ภรรยาหนีรอดมาได้และกลับมาเล่าให้ตนฟัง ตอนแรกตนยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดี ต่อมานายวิษณุได้ไหวตัวหลบหนีออกไปก่อน ทำให้ตนปักใจเชื่อในสิ่งที่ภรรยาพูด
นายพายุ ให้การต่อว่า ก่อนเกิดเหตุนายวิษณุได้ติดต่อมาทางภรรยาว่าจะนำเงิน 150,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าเสียหายเรื่องที่จะข่มขืน และขอไถ่ถอนรถกระบะที่ตนยึดไว้คืนในราคา 45,000 บาท ตนจึงออกอุบายให้นายวิษณุเดินทางมาที่บ้านภรรยา ก่อนจะเตรียมอาวุธปืนสงคราม M16 พร้อมกระสุน 2 แมกกาซีน รวมประมาณ 40 นัด ไปดักซุ่มรอ เมื่อรถของนายวิษณุมาถึง ตนจึงโผล่ออกมาจากที่ซ่อนแล้วกระหน่ำยิงใส่รถไม่ยั้ง จนรถเสียหลักตกลงไปในทุ่งนา ก่อนที่ตนจะวิ่งหลบหนี นำอาวุธปืนไปทิ้งข้างทาง และหนีไปกบดานที่บ้านเพื่อนในจังหวัดศรีสะเกษกระทั่งถูกตำรวจตามมาล็อคตัวดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา "พยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน" พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ พฐ.เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม และจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายพายุพบว่ามีความโชกโชน เคยมีคดีฆ่าและ พ.ร.บ.อาวุธปืน ที่ สภ.เขื่องใน เมื่อปี 2567, คดี พ.ร.บ.อาวุธปืน ที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี ในปี 2567 และล่าสุดนายพายุยังอยู่ระหว่างประกันตัวในชั้นอุทธรณ์คดี "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา" ก่อนจะมาก่อเหตุในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายพายุส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการสอบสวน และส่งตัวฝากขังทันทีโดยไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ (ศาลเปิดครึ่งวัน การควบคุมตัวได้เพียง 48 ชม)
ส่วนนายวิษณุ ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ยังไม่ได้เข้าให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ การกล่าวอ้างเรื่องการพยายามข่มขืนภรรยาของนายพายุ จึงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียว